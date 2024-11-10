Цивільні зможуть застосовувати задекларовану зброю для відсічі агресії проти України — Кабмін

Кабінет міністрів уточнив процедуру застосування цивільними особами вогнепальної зброї під час їх участі у відсічі збройної агресії проти України. Про це повідомляє Міністерство оборони України.
Прийнята постанова з урахуванням вимог Закону України «Про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України» вносить зміни до пункту 4 Порядку застосування цивільними особами вогнепальної зброї під час участі у відсічі та стримуванні збройної агресії російської федерації та/або інших держав проти України у період дії воєнного стану.
Зокрема, оновлений Порядок передбачає право цивільних осіб на застосування вогнепальної зброї, що була задекларована відповідно до Закону України «Про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України».
Як відомо, у серпні 2024 року Верховна Рада внесла зміни до вищезгаданого закону та впорядкувала правила поводження цивільних осіб зі зброєю, а також надала право задекларувати усю наявну зброю та боєприпаси до неї.
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