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Як неповнолітні особи можуть отримати ідентифікаційний код через електронний кабінет

11:39, 10 листопада 2024
Для цього необхідно мати кваліфікований електронний підпис.
Як неповнолітні особи можуть отримати ідентифікаційний код через електронний кабінет
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У Головному управлінні ДПС у Хмельницькій області роз’яснили, як отримати реєстраційний номер облікової картки платника податків неповнолітнім дітям через Електронний кабінет.

Для присвоєння податкового номера дитині один із батьків може подати заяву в Електронному кабінеті платника. Для цього необхідно мати кваліфікований електронний підпис (КЕП).

У приватній частині Електронного кабінету в розділі «ЕК для громадян» необхідно заповнити та подати «Облікову картку фізичної особи (1ДР)»:

  1. Відкрити заяву за формою №1ДР (натиснути кнопку «Створити»).
  2. Заповнити відповідну інформацію:
  3. Додати: скановану копію свідоцтва про народження дитини; скановану копію документа, що посвідчує особу одного із батьків (якщо в документах, що посвідчують особу, відсутня інформація про реєстрацію місця проживання/перебування особи або така інформація внесена до безконтактного електронного носія, який імплантовано у зазначені документи, необхідно додати документ про реєстрацію місця проживання/перебування). Кожен документ має бути збережено окремо.
  4. Перевірити правильність заповнення реквізитів, зберегти, підписати за допомогою КЕП та відправити заяву за формою №1ДР (натиснути кнопки «Зберегти», «Відправити»).
  • відомості зі свідоцтва народження дитини у розділах «Особиста інформація», «Місце народження/місце проживання», «Документ, що посвідчує особу»;
  • паспортні дані одного з батьків у полі Інформація щодо представника (якщо Облікова картка подається такою особою або одним із батьків малолітньої особи  розділу «Документ, що посвідчує особу»);
  • контролюючий орган, до якого буде звертатися заявник для отримання Картки платника податків.

Результат опрацювання заяви відображається в Електронному кабінеті у Вхідні/Вихідні заяви («Відповідь №1», Повідомлення про отримання документа; «Відповідь №2 Фінальна», Повідомлення про результат обробки Облікової картки фізичної особи – платника податків – форма №1ДР).

Реєстраційний номер облікової картки платника податків надається протягом трьох робочих днів з дня подання фізичною особою заяви за ф. №1ДР до контролюючого органу.

Для отримання реєстраційного номера облікової картки платника податків одному з батьків необхідно особисто звернутися до податкового органу, який був самостійно обраний під час заповнення Облікової картки за ф. №1ДР та пред’явити паспорт з відміткою про місце реєстрації або, у разі необхідності, документ (витяг) про реєстрацію місця проживання/перебування.

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податкова ДПС

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