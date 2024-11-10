Як неповнолітні особи можуть отримати ідентифікаційний код через електронний кабінет

У Головному управлінні ДПС у Хмельницькій області роз’яснили, як отримати реєстраційний номер облікової картки платника податків неповнолітнім дітям через Електронний кабінет.
Для присвоєння податкового номера дитині один із батьків може подати заяву в Електронному кабінеті платника. Для цього необхідно мати кваліфікований електронний підпис (КЕП).
У приватній частині Електронного кабінету в розділі «ЕК для громадян» необхідно заповнити та подати «Облікову картку фізичної особи (1ДР)»:
Результат опрацювання заяви відображається в Електронному кабінеті у Вхідні/Вихідні заяви («Відповідь №1», Повідомлення про отримання документа; «Відповідь №2 Фінальна», Повідомлення про результат обробки Облікової картки фізичної особи – платника податків – форма №1ДР).
Реєстраційний номер облікової картки платника податків надається протягом трьох робочих днів з дня подання фізичною особою заяви за ф. №1ДР до контролюючого органу.
Для отримання реєстраційного номера облікової картки платника податків одному з батьків необхідно особисто звернутися до податкового органу, який був самостійно обраний під час заповнення Облікової картки за ф. №1ДР та пред’явити паспорт з відміткою про місце реєстрації або, у разі необхідності, документ (витяг) про реєстрацію місця проживання/перебування.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.