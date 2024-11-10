Дональд Трамп перемагає у семи «хитких» штатах і отримує 312 голосів виборників

Таким чином Трамп закріпив перемогу на президентських виборах.

У США завершили підрахунок голосів на виборах президента. Дональд Трамп отримує більшість голосів в Аризоні – останньому із семи так званих хитких штатів. Про це повідомляє Associated Press.

Таким чином Трамп закріпив перемогу на президентських виборах.

Так, в Аризоні Трамп отримує ще 11 голосів у колегії виборників і загалом 312 голосів, тоді як його опонентка Камала Гарріс – 226.

Із перемогою в Аризоні він здобуває виборників в усіх семи «хитких» штатах. Шість із них, включно з Аризоною, у 2020 році віддали більшість голосів Джо Байдену.

Видання наголошує, що Аризона тривалий час вважалась «червоним» штатом, але попередні президентські вибори, коли Байден уперше із 1996 року переміг там, перевела її до «хитких».

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що Дональд Трамп оголосив про перше призначення у своїй майбутній адміністрації. Він призначив Сьюзан Вайлз головою апарату Білого дому – вперше в історії Сполучених Штатів цю посаду обійме жінка. Про це йдеться у заяві Трампа, яку опублікував кандидат у віце-президенти Джей Ді Венс.

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