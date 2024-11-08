Практика судів
  1. У світі

Перше призначення Трампа — головою апарату Білого дому вперше в історії США стане жінка

08:31, 8 листопада 2024
Сьюзан Вайлс стане першою жінкою, яка очолить апарат Білого дому.
Перше призначення Трампа — головою апарату Білого дому вперше в історії США стане жінка
Фото: gettyimages
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Переможець президентських виборів у США Дональд Трамп оголосив про перше призначення у своїй майбутній адміністрації. Він призначив Сьюзан Вайлз головою апарату Білого дому – вперше в історії Сполучених Штатів цю посаду обійме жінка. Про це йдеться у заяві Трампа, яку опублікував кандидат у віце-президенти Джей Ді Венс.

 «Сьюзі сильна, розумна, має новаторське бачення, нею захоплюються та її поважають. Я не сумніваюся, що нею пишатиметься країна», - йдеться у заяві Трампа.

Людина на цій посаді займається персоналом Білого дому, контролює доступ певних осіб до Овального кабінету та потоку інформації, а також веде переговори від імені президента з Конгресом, посадовими особами виконавчої влади та позаурядовими політичними групами.

Видання The New York Post пише, що Вайлс допомагала Трампу з адвокатами з його кримінальних та цивільних справ і близька до його родини.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що Байден провів розмову з Дональдом Трампом та привітав його з перемогою на виборах президента.

Як відомо, медіа офіційно оголосили Дональда Трампа новим президентом США

Додамо, у Дональда Трампа є 75-денний перехідний період, щоб сформувати свою команду до дня інавгурації 20 січня.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

США Дональд Трамп

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Етична рада допустила до співбесід 10 кандидатів на посади членів Вищої ради правосуддя по квоті З’їзду суддів: список

Двоє претендентів на посади членів Ради правосуддя отримали відмову через проблеми з українською мовою.

Визнання провини – це не щире каяття: Верховний Суд залишив в силі реальне позбавлення волі на 3 роки для ухилянта

На думку суддів Верховного Суду, висновок місцевого суду про те, що чоловік щиро розкаявся у вчиненому, безпідставний.

У підконтрольному ДМС ДП «Документ», яке займається питаннями паспортів, із 171 співробітників – 29 осіб з інвалідністю, частина з яких набула цього статусу під час війни

У ДП «Документ» також повідомили, що із 171 співробітника 29 мають статус особи з інвалідністю.

Хто з кандидатів на посаду судді Конституційного Суду по квоті З’їзду суддів визнаний доброчесним та проходить далі

На одну посаду судді Конституційного Суду по квоті З’їзду суддів вже точно буде новий конкурс.

Коаліція в Німеччині розвалилася, не встигнувши проголосувати бюджет, де мала бути допомога Україні

Як зазначає народний депутат України Галина Янченко, в бюджеті Німеччини на 2025 рік мала бути закладена допомога Україні від 4 до 8 мільярдів євро.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Вадим Іванчук
    Вадим Іванчук
    суддя Київського районного суду м. Одеси