Перше призначення Трампа — головою апарату Білого дому вперше в історії США стане жінка

Сьюзан Вайлс стане першою жінкою, яка очолить апарат Білого дому.

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Переможець президентських виборів у США Дональд Трамп оголосив про перше призначення у своїй майбутній адміністрації. Він призначив Сьюзан Вайлз головою апарату Білого дому – вперше в історії Сполучених Штатів цю посаду обійме жінка. Про це йдеться у заяві Трампа, яку опублікував кандидат у віце-президенти Джей Ді Венс.

«Сьюзі сильна, розумна, має новаторське бачення, нею захоплюються та її поважають. Я не сумніваюся, що нею пишатиметься країна», - йдеться у заяві Трампа.

Людина на цій посаді займається персоналом Білого дому, контролює доступ певних осіб до Овального кабінету та потоку інформації, а також веде переговори від імені президента з Конгресом, посадовими особами виконавчої влади та позаурядовими політичними групами.

Видання The New York Post пише, що Вайлс допомагала Трампу з адвокатами з його кримінальних та цивільних справ і близька до його родини.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що Байден провів розмову з Дональдом Трампом та привітав його з перемогою на виборах президента.

Як відомо, медіа офіційно оголосили Дональда Трампа новим президентом США.

Додамо, у Дональда Трампа є 75-денний перехідний період, щоб сформувати свою команду до дня інавгурації 20 січня.

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