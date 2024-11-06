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Медіа офіційно оголосили Дональда Трампа президентом США

12:54, 6 листопада 2024
Медіа оновили онлайн-мапу, вказавши, що Дональд Трамп набрав 277 голосів з 270 необхідних.
Медіа офіційно оголосили Дональда Трампа президентом США
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Медіа офіційно оголосили Дональда Трампа новим президентом США. Після підрахунку голосів у більшості штатів він отримав голоси щонайменше 277 виборників, тоді як кандидатка від Демократичної партії Камала Гарріс - 224 голосів. 

Цього Трампу достатньо для перемоги, адже мінімально необхідною для обрання є підтримка щонайменше 270 виборників. 

Загалом він набрав 70 871 620 голосів виборців. Тим часом Камала Гарріс не набрала більшості у так званих "хитких штатах". 

Нагадаємо, що у Флориді Дональд Трамп вийшов до прихильників після того, як медіа передбачили його перемогу на виборах президента США.

Зазначимо, що іноземні лідери почали вітати Трампа з перемогою на виборах, які відбулися 5 листопада.

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн привітала Трампа з перемогою на виборах США.

Привітання Трампу також опублікувала нещодавно переобрана президентом Молдови Майя Санду.

Канцлер Австрії Карл Нехаммер і президент Сербії Александар Вучич також долучилися до привітань. 

Президент України Володимир Зеленський та французький лідер Емануель Макрон привітали Дональда Трампа з перемогою. 

Цьогорічні вибори президента стали найдорожчими в історії США і обійшлися в рекордні $3,5 млрд.

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США вибори Дональд Трамп

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