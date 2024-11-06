До привітань Трампа з перемогою на виборах доєдналася і Урсула фон дер Ляєн

Також до вітань доєдналася переобрана президентом Молдови Майя Санду.

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн привітала Трампа з перемогою на виборах США. Зазначимо, світові лідери уже вітають республіканця Дональда Трампа з перемогою. Нагадаємо, що привітав Трампа з перемогою на виборах і Президент України Володимир Зеленський, який зазначив, що цінує прихильність Трампа до підходу «мир через силу» у глобальних справах — і сподівається, що це наблизить справедливий мир в Україні.

«Я зиро вітаю Дональда Дж. Трампа. ЄС і США — це не просто союзники. Нас пов'язує справжнє партнерство між нашими народами, яке об'єднує 800 мільйонів громадян. Давайте разом працювати над сильним трансатлантичним порядком, який приноситиме результати для них», – написала Урсула фон дер Ляєн.

Привітання Трампу також опублікувала нещодавно переобрана президентом Молдови Майя Санду:

«Вітаю, президент Дональд Трамп, з перемогою на виборах. Молдова дорожить своїми відносинами зі Сполученими Штатами, нашим стратегічним партнером, і з нетерпінням чекає на поглиблення співпраці для майбутнього, що забезпечує більше процвітання та безпеку для наших народів».

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