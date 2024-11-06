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К поздравлениям Трампа с победой на выборах присоединилась и Урсула фон дер Ляен

11:01, 6 ноября 2024
Также к поздравлениям присоединилась переизбранная президентом Молдовы Майя Санду.
К поздравлениям Трампа с победой на выборах присоединилась и Урсула фон дер Ляен
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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поздравила Дональда Трампа с победой на выборах США.. Отметим, мировые лидеры уже поздравляют республиканца Дональда Трампа с победой. Напомним, что поздравил Трампа с победой на выборах и Президент Украины Владимир Зеленский, который отметил, что ценит приверженность Трампа подходу «мир через силу» в глобальных делах — и надеется, что это приблизит справедливый мир в Украине.

«Я сердечно поздравляю Дональда Дж. Трампа. ЕС и США — это не просто союзники. Нас связывает настоящее партнерство между нашими народами, объединяющее 800 миллионов граждан. Давайте вместе работать над сильной трансатлантической повесткой, которая будет приносить результаты для них», – написала Урсула фон дер Ляйен.

 

Поздравления Трампу также опубликовала недавно переизбранная президентом Молдовы Майя Санду:

«Поздравляю, президент Дональд Трамп, с победой на выборах. Молдова дорожит своими отношениями с Соединенными Штатами, нашим стратегическим партнером, и с нетерпением ждет углубления сотрудничества для будущего, обеспечивающего большее процветание и безопасность для наших народов».

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