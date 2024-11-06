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Биткоин достиг рекорда в более $75 000 на фоне выборов президента США

11:07, 6 ноября 2024
Биткоин подскочил до рекордных 75 060 долларов, поскольку криптотрейдеры сделали ставку на Трампа.
Биткоин достиг рекорда в более $75 000 на фоне выборов президента США
Фото: Gagadget.com
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В ночь на 6 ноября стоимость биткоина достигла рекордного уровня, поднявшись до 75 060 долларов, что стало ростом на 7,5% всего за два часа. Как сообщает Financial Times, основной причиной такого скачка стало празднование криптоинвесторами ожидаемой победы Дональда Трампа на президентских выборах, который пообещал сделать США «биткоин-сверхдержавой мира».

Это стало самым большим достижением стоимости биткоина после марта, когда его цена поднялась до 73 803,25 доллара. Трамп, позиционируя себя как прокриптовалютный кандидат, пообещал прекратить «преследование» индустрии. Он также получил поддержку крупных криптоинвесторов, в частности венчурной компании Andreessen Horowitz и братьев Винклвоссов, соучредителей Gemini.

Рост биткоина вызвал повышение стоимости других криптовалют: Ethereum прибавил 7% и торгуется за 2595 долларов, Solana выросла на 15%, достигнув 186 долларов, а мем-токен Dogecoin, популярный среди сторонников Илона Маска, подорожал на 22%.

Несмотря на то, что биткоин торговался выше 70 000 долларов в начале июня, его цена резко упала до ниже 50 000 долларов в августе после того, как президент Джо Байден решил не переизбираться на следующий срок. Однако последние два месяца криптовалюта пережила значительное восстановление стоимости, что повторяло тренды цен на акции социальных медиа-компании Трампа, Trump Media & Technology, которая часто служила барометром для его предвыборной кампании.

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