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Победа Трампа повышает шансы окончания войны в Украине «мирным путем», — глава МИД Венгрии Петер Сийярто

10:47, 6 ноября 2024
Глава МИД Венгрии заявил, что во время прошедшего президентства Дональда Трампа венгерско-американские политические отношения были на высоком уровне, а диалог между странами активно способствовал разрешению глобальных конфликтов.
Победа Трампа повышает шансы окончания войны в Украине «мирным путем», — глава МИД Венгрии Петер Сийярто
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Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто поздравил Дональда Трампа с победой на выборах и заявил, что это должно помочь "установить мир в Украине".

Он отметил, что во время президентства Трампа в 2016-2020 годах венгерско-американские политические отношения "были на пике", а диалог и переговоры "были на передовой в разрешении конфликтов, угрожающих мировой безопасности".

"После решения американских избирателей мы можем надеяться, что венгерско-американское политическое сотрудничество вернется к своему пику, поскольку мы разделяем схожие взгляды на мир, нелегальную иммиграцию и защиту семей. И после почти тысячи дней войны в Украине есть больше шансов, чем когда-либо, на установление мира!" , - заявил Сийярто.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан также принял участие в поздравлениях. По словам Орбана, это "наибольшее возвращение в политической истории США".

"Поздравляем президента Дональда Трампа с огромной победой. Очень нужна победа всему миру!", - заявил венгерский премьер.

 Напомним по данным FoxNews, Дональд Трамп набрал большинство голосов, обеспечив себе 277 голосов избирателей при необходимых 270.

Таким образом, результаты показали, что бывший президент США Дональд Трамп победил на выборах президента, обеспечив себе второй срок через почти четыре года спустя после того, как покинул Белый дом.

Во Флориде Дональд Трамп вышел к поклонникам после того, как медиа предсказали его победу на выборах президента США. 

Президент Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон поздравили Дональда Трампа с победой.

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США президент выборы Венгрия Дональд Трамп

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