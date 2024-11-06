Дональд Трамп победил на выборах президента США

Народ США поддержал большинством голосов кандидатуру Дональда Трампа на должности Президента США.

Источник фото: The Washington Post

6 ноября в США подсчитали результаты общенационального голосования на выборах президента США.

По данным FoxNews, Дональд Трамп набрал большинство голосов, обеспечив себе 277 голосов избирателей при необходимых 270.

Таким образом, результаты показали, что бывший президент США Дональд Трамп победил на выборах президента, обеспечив себе второй срок через почти четыре года спустя после того, как покинул Белый дом.

Трамп победил вице-президентку Камалу Гаррис на выборах, ознаменовавшихся рядом неожиданных событий: уголовный процесс во время кампании, две попытки убийства экс-президента Дональда Трампа и смена лидера демократов после того, как президент Джо Байден провалился на дебатах и ​​выбыл с гонки.

Следовательно, Трамп станет первым президентом за более чем 120 лет после президента Гровера Кливленда в 1892 году, который смог вернуться и снова завоевать Белый дом.

Трамп получил 270 голосов избирателей, необходимых для победы в Белом доме, после примерно 100-дневного спринта кампании между ним и Гаррис. До последнего часть медиа, которые проводили разные опросы, заявляли, что разница между поддержкой кандидатов вроде бы невелика.

Бывший президент в конце концов одержал убедительную победу, вернув Джорджию, удерживая Северную Каролину и разрушив «голубую стену».

Таким образом, 47-м президентом США станет Дональд Трамп.

Напомним, что официальное утверждение результатов выборов состоится не сразу. Еще должны проголосовать члены Коллегии избирателей, закрепленные за каждым штатом. Как правило, они подтверждают результаты, которые высказали жители штатов, откуда они делегированы.

Отметим, что накануне в США усыпили популярную белку Арахиса, ставшую символом кампании Трампа, — перед выборами разразился скандал. История изъятия Арахиса из семьи стала резонансной. Приверженцы Дональда Трампа использовали образ белки как «символ противодействия действующей власти».

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