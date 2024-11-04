Российский пропагандист заплатил блогеру из США за публикацию фейков о выборах – CNN

Блогер признал, что не проверял видео, за которое ему заплатили для распространения.

Фото: CNN

Американский блогер, который поддерживает Дональда Трампа, заявил, что прокремлевский пропагандист-подкастер Симеон Бойков заплатил ему 100 долларов за публикацию фейкового видео. На нем якобы иммигрант из Гаити утверждал, что дважды голосовал в Джорджии за Камалу Харрис, обвиняя в мошенничестве на выборах. Об этом пишет CNN.

Блогер, который ведет аккаунт на платформе X и имеет более 650 000 подписчиков, признал, что не проверял видео на достоверность и просто поделился им. Он также отметил, что не знал о связях Бойкова с Россией.

Симеон Бойков, который работает на российские государственные СМИ в Австралии, ранее платил блогеру за публикации в социальных сетях. Он также является «зарегистрированным иностранным агентом» россии и недавно получил российское гражданство. Бойков активно участвует в российских дезинформационных кампаниях, в частности в кампаниях, направленных на влияние на американские выборы 2024 года.

Несмотря на то, что видео было удалено из аккаунта AlphaFox, оно все еще активно циркулирует в сети.

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