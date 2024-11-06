Російський пропагандист заплатив блогеру із США за публікацію фейків про вибори – CNN

Блогер визнав, що не перевіряв відео, за яке йому заплатили для поширення.

Фото: CNN

Американський блогер, який підтримує Дональда Трампа, заявив, що прокремлівський пропагандист-подкастер Симеон Бойков заплатив йому 100 доларів за публікацію фейкового відео. На ньому нібито іммігрант з Гаїті стверджував, що двічі голосував у Джорджії за Камалу Гарріс, звинувачуючи в шахрайстві на виборах. Про це пише CNN.

Блогер, який веде акаунт на платформі X і має понад 650 000 підписників, визнав, що не перевіряв відео на достовірність і просто поділився ним. Він також зазначив, що не знав про зв'язки Бойкова з росією.

Симеон Бойков, який працює на російські державні ЗМІ в Австралії, раніше платив блогеру за публікації в соціальних мережах. Він також є «зареєстрованим іноземним агентом» росії і нещодавно отримав російське громадянство. Бойков активно бере участь у російських дезінформаційних кампаніях, зокрема в кампаніях, спрямованих на вплив на американські вибори 2024 року.

Попри те, що відео було видалено з акаунта AlphaFox, воно все ще активно циркулює в мережі.

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