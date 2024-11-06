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Дональд Трамп переміг на виборах президента США

09:24, 6 листопада 2024
Народ США підтримав більшістю голосів кандидатуру Дональда Трампа на посаді Президента США.
Дональд Трамп переміг на виборах президента США
Джерело фото: The Washington Post
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6 листопада у США підрахували результати загальнонаціонального голосування на виборах Президента США.

За даними FoxNews, Дональд Трамп набрав більшість голосів, забезпечивши собі 277 голосів виборників при необхідних 270.

Таким чином, результати показали, що колишній президент США Дональд Трамп переміг на виборах президента, забезпечивши собі другий термін майже через чотири роки після того, як залишив Білий дім.

Трамп переміг віцепрезидентку Камалу Гарріс на виборах, які ознаменувалися низкою несподіваних подій: кримінальний процес під час кампанії, дві спроби вбивства експрезидента Дональда Трампа та зміна лідера демократів після того, як президент Джо Байден провалився на дебатах і вибув із перегонів.

Таким чином, Трамп стане першим президентом за більш ніж 120 років після президента Гровера Клівленда в 1892 році, який зміг повернутися і знову завоювати Білий дім

Трамп отримав 270 голосів виборців, необхідних для перемоги в Білому домі, після приблизно 100-денного спринту кампанії між ним і Гарріс. До останнього частина медіа, які проводили різні опитування, заявляли, що різниця між підтримкою кандидатів начебто невелика.

Колишній президент зрештою здобув переконливу перемогу, повернувши Джорджію, утримуючи Північну Кароліну та зруйнувавши «блакитну стіну».

Таким чином, 47-м президентом США стане Дональд Трамп.

Нагадаємо, що офіційне затвердження результатів виборів відбудеться не відразу. Ще мають проголосувати члени Колегії виборців, закріплені за кожним штатом. Як правило, вони підтверджують результати, які висловили мешканці штатів, звідки вони делеговані

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США президент вибори Дональд Трамп Камала Гарріс

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