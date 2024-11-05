У США приспали популярну білку Арахіса, яка стала символом кампанії Трампа, — перед виборами вибухнув скандал

Прихильники Трампа використовували інцидент для критики чинної адміністрації президента, а Ілон Маск звинуватив владу в жорстокості.

У США влада штату Нью-Йорк приспала білку на ім’я Арахіс, яка протягом останніх років була зіркою соцмереж. Прихильники кандидата у президенти США Дональда Трампа використовували її образ як «символ протидії чинній владі». Про це повідомляє Associated Press.

Цією ситуацією скористалися представники Республіканської партії, влаштувавши скандал і звинувативши чинну адміністрацію президента у справжньому вбивстві, передає Forbes.

Арахіс жив зі своїм власником Марком Лонго протягом семи років. Він підібрав білченя на узбіччі дороги в 2017 році, після того як мати дитинчати збила машина.

Протягом восьми місяців хлопець піклувався про Арахіс, після чого відпустив на волю. Згодом білка повернулася до нього зі зламаним хвостом. Лонго вирішив, що звірятко не зможе самостійно вижити в дикій природі та залишив його в себе. Незабаром у білченяти з'явився Instagram-акаунт із більше 600 тисячами підписників.

30 жовтня співробітники департаменту охорони навколишнього середовища штату прийшли додому до Лонго і забрали Арахіса, а також єнота Фреда, якому Марк із дружиною нещодавно дали притулок і після реабілітації збиралися відпустити.

За словами власника тварин, співробітники департаменту провели у нього вдома «рейд» та обшук без необхідного ордера. «Зі мною зверталися, ніби я був наркоторговцем, а вони шукали наркотики та зброю», - обурився Лонго.

ЗМІ вказують, що нещодавно Департамент охорони довкілля отримав анонімні повідомлення про те, що проживання білки Арахіса та єнота Фреда з людьми становить «потенційну небезпеку зараження людини сказом».

Крім того, існує офіційна версія, яка містить інформацію про укус одного з чиновників білкою під час розслідування справи. А ще йдеться про те, що нібито Лонго порушив закон про заборону вилучення тварин із дикої природи.

Після вилучення Арахісу понад 45 тисяч осіб підписали петицію на захист білки та її власника. Вони вимагали повернути тварину.

2 листопада стало відомо, що білку та єнота приспали. Чиновники заявили, що тварин піддали евтаназії для перевірки на сказ після того, як білка вкусила одного з учасників розслідування. Усім, хто контактував із білкою та єнотом, чиновники порадили звернутися до лікаря.

Марк Лонго заявив, що рішення влади штату Нью-Йорк забрати та приспати тварин «не залишиться поза увагою». Він не уточнив, що має намір зробити. За словами власника білки, він не бачив, щоб вона кусала когось, коли тварину забирали з дому.

«Чесно кажучи, досі здається чимось нереальним, що держава, в якій я живу, обрала мене як мішеню і забрала двох найулюбленіших тварин на цій планеті, навіть не помістивши їх у карантин. Вони забрали їх із мого будинку і просто вбили», - сказав Лонго Associated Press.

Історія вилучення Арахісу стала резонансною.

Прихильники Дональда Трампа використовували образ Арахісу як «символ протидії чинній владі».

Мільярдер Ілон Маск звинуватив владу в тому, що вона ухвалила рішення вбити тварину замість того, щоб просто випустити її на волю: «Уряду не повинно бути дозволено вриватися у ваш будинок і вбивати вашого вихованця! Це дико. Навіть якщо тримати вдома білку заборонено (а це не повинно бути протизаконно), навіщо вбивати Арахіса, можна ж просто було відпустити його в ліс?»

При цьому Маск, який підтримує кандидата у президенти США від республіканців Дональда Трампа, використав смерть білки для передвиборної агітації. В одному з постів він заявив: «Президент Трамп врятує білок».

Також кандидат Дональда Трампа у віцепрезиденти Джей Ді Венс заявив на мітингу, що смерть білки на порушила питання щодо пріоритетів уряду.

«Той самий уряд, який не переймається через сотні тисяч нелегальних іммігрантів-злочинців, які приїжджають до нашої країни, не хоче, щоб у нас були домашні тварини, – сказав він своїм прихильникам у Північній Кароліні. - Це найбожевільніша ситуація».

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