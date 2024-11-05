Практика судів
  1. Публікації
  2. / Законодавство

Депутати пропонують захистити роботодавців від позовів працівників про відшкодування моральної шкоди

15:59, 5 листопада 2024
Як вказують депутати, аналіз практики застосування інституту відшкодування моральної шкоди працівникам виявив проблеми, що істотно порушують права та інтереси роботодавців.
Депутати пропонують захистити роботодавців від позовів працівників про відшкодування моральної шкоди
Джерело фото: Верховна Рада України
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Аналіз практики застосування інституту відшкодування моральної шкоди у сфері трудових правовідносин виявив проблеми, що істотно порушують права та інтереси роботодавців. На це вказують автори законопроектів 12175 і 12176 про внесення змін до Цивільного кодексу та інших законів щодо порядку відшкодування моральної школи. Серед авторів народні депутати Микола Стефанчук, Іван Калаур, Олександр Мережко, Михайло Радуцький та інші.

Зокрема, пропонується змінити статтю 268 ЦК, за якою позовна давність не поширюється на вимогу про відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю.

А саме, встановити, що позовна давність не поширюється лише на майнові вимоги, а що стосується моральної шкоди – то тут вже буде діяти обмеження за строком для подання позову.

Також у Кодексі законів про працю депутати пропонують виписати, що наявність встановленої належним чином вини працівника виключає стягнення моральної шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю працівника, на його користь або на користь осіб, визначених цивільним законодавством.

Як  вказують автори, є проблема зі стягненням з роботодавця моральної шкоди за ушкодження здоров’я працівника (нещасні випадки, що визнаються пов’язаними з виробництвом) за відсутності вини роботодавця, встановленої у визначеному порядку.

Позиція судів при цьому полягає в обґрунтуванні покладення обов’язку з відшкодування моральної шкоди за рахунок роботодавця, лише на підставі зв’язку нещасних випадків з виробництвом, не беручи до уваги відсутність винних осіб.

«Водночас важливе правове значення для таких відносин має наявність чи відсутність вини саме працівника, що має бути урегульоване на нормативному рівні та впливати на можливість стягнення з роботодавця моральної шкоди за ушкодження здоров’я працівника. За таких обставин пропонується встановити, що моральна шкода не відшкодовується на користь самого працівника або осіб, визначених цивільним законодавством, за наявності вини виключно потерпілого працівника в настанні нещасного випадку на виробництві» - зазначають депутати.

«Проведений аналіз практики застосування інституту відшкодування моральної шкоди у сфері трудових правовідносин виявив проблеми, що істотно порушують права та інтереси роботодавців та негативно впливають на забезпечення справедливого балансу інтересів працівників та роботодавців у зазначеній сфері.

Йдеться, зокрема, про відсутність обмежень строку позовної давності за вимогами про відшкодуванню моральної шкоди.

А це, у свою чергу, дає необґрунтовану можливість особам позиватись до підприємства, з яким позивачі в окремих випадках навіть не перебували у тривалих трудових відносинах» - вказують народні обранці.

При цьому у ст. 257 Цивільного кодексу, на їх думку, встановлений достатній за тривалістю строк позовної давності – три роки, протягом якого особа має правову можливість заявити вимогу про відшкодування завданої їй моральної шкоди.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Верховна Рада України законопроект позов депутат моральна шкода

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Депутати пропонують захистити роботодавців від позовів працівників про відшкодування моральної шкоди

Як вказують депутати, аналіз практики застосування інституту відшкодування моральної шкоди працівникам виявив проблеми, що істотно порушують права та інтереси роботодавців.

Депутати Верховної Ради Євгенія Кравчук та Микита Потураєв поїхали до США спостерігати за виборами

Заступник голови депутатської фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук поїхала разом з Микитою Потураєвим до США

Підсумки виборів президента США залежать від волі виборців кількох штатів

Виборча дільниця в одному з вирішальних для долі виборів штаті – Пенсільванії – закриється о 8 вечора.

«Непереборні технічні проблеми»: призначені до 11 листопада IQ-тести для конкурсантів в апеляційній суди скасовані

Тестування когнітивних здібностей для кандидатів в апеляційні суди, призначене з 5 по 11 листопада, не відбудеться.

Кабмін призначив першим заступником міністра юстиції Миколу Кучерявенка і звільнив з цієї посади Євгенія Горовця

Уряд призначив першого проректора НЮУ імені Ярослава Мудрого Миколу Кучерявенка першим заступником міністра юстиції, звільнивши з цієї посали Євгенія Горовця.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Вікторія Мороз
    Вікторія Мороз
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Герман Анісімов
    Герман Анісімов
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Світлана Дуляницька
    Світлана Дуляницька
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду
  • Тетяна Шемета
    Тетяна Шемета
    суддя Вінницького апеляційного суду