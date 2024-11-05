Депутаты предлагают защитить работодателей от исков работников о возмещении морального вреда

Как указывают депутаты, анализ практики применения института возмещения морального вреда работникам выявил проблемы, существенно нарушающие права и интересы работодателей.

Источник фото: Верховная Рада Украины

Анализ практики применения института возмещения морального вреда в сфере трудовых правоотношений выявил проблемы, существенно нарушающие права и интересы работодателей. На это указывают авторы законопроектов 12175 и 12176 о внесении изменений в Гражданский кодекс и другие законы о порядке возмещения моральной школы. Среди авторов – народные депутаты Николай Стефанчук, Иван Калаур, Александр Мережко, Михаил Радуцкий и другие.

В частности, предлагается изменить статью 268 ГК, согласно которой исковая давность не распространяется на требование о возмещении ущерба, причиненного увечьем, другим повреждением здоровья или смертью.

А именно, установить, что исковая давность не распространяется только на имущественные требования, а что касается морального вреда – здесь уже будет действовать ограничение по сроку для подачи иска.

Также в Кодексе законов о труде депутаты предлагают выписать, что наличие установленной должным образом вины работника исключает взыскание морального вреда, причиненного увечьем, другим повреждением здоровья или смертью работника, в его пользу или в пользу лиц, определенных гражданским законодательством.

Как указывают авторы, есть проблема с взысканием с работодателя морального вреда за повреждение здоровья работника (несчастные случаи, признаваемые связанными с производством) при отсутствии вины работодателя, установленной в установленном порядке.

Позиция судов при этом заключается в обосновании возложения долга по возмещению морального вреда за счет работодателя, только на основании связи несчастных случаев с производством, не считая отсутствия виновных лиц.

«В то же время, важное правовое значение для таких отношений имеет наличие или отсутствие вины именно работника, которое должно быть урегулировано на нормативном уровне и влиять на возможность взыскания с работодателя морального вреда за повреждение здоровья работника. В таких обстоятельствах предлагается установить, что моральный ущерб не возмещается в пользу самого работника или лиц, определенных гражданским законодательством, при наличии вины исключительно потерпевшего работника в наступлении несчастного случая на производстве» - отмечают депутаты.

«Проведенный анализ практики применения института возмещения морального вреда в сфере трудовых правоотношений выявил проблемы, которые существенно нарушают права и интересы работодателей и негативно влияют на обеспечение справедливого баланса интересов работников и работодателей в данной сфере.

Речь идет, в частности, об отсутствии ограничений срока исковой давности по требованиям о возмещении морального вреда.

А это, в свою очередь, дает необоснованную возможность лицам судиться с предприятием, с которым истцы в отдельных случаях даже не находились в длительных трудовых отношениях» - указывают народные избранники.

При этом в ст. 257 Гражданского кодекса, по их мнению, установлен достаточный по продолжительности срок исковой давности – три года, в течение которого лицо имеет правовую возможность заявить требование о возмещении причиненного ему морального вреда.

Автор: Наталя Мамченко

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