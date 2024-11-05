В Киевской области разоблачили руководителя ритуальной службы, который требовал взятку за бронирование мест для захоронения

Услугу бронирования мест погребения злоумышленник оценил в 2000 долларов.

В Киевской области разоблачили и сообщили о подозрении руководителю ритуальной службы коммунального предприятия, требовавшего взятку за бронирование мест для захоронения на кладбище.

Как сообщила полиция Киевской области, руководитель ритуальной службы одного из коммунальных предприятий Киевщины требовал взятку в размере 2000 долларов за бронирование мест для захоронения на кладбище, которое находится в собственности общины.

Во время передачи неправомерной выгоды злоумышленник задержан и помещен в изолятор временного содержания. Им оказался 48-летний житель столицы.

Правоохранители провели обыск в помещении коммунального предприятия и изъяли деньги в сумме 2000 долларов и телефон.

В полиции добавили, что суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей.

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