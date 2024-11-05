На Київщині викрили керівника ритуальної служби, який вимагав хабар за бронювання місць для поховання

Послугу бронювання місць для поховання зловмисник оцінив у 2000 доларів.

На Київщині викрили та повідомили про підозру керівнику ритуальної служби комунального підприємства, який вимагав хабар за бронювання місць для поховання на кладовищі.

Як повідомила поліція Київської області, керівник ритуальної служби одного з комунальних підприємств Київщини вимагав хабар у розмірі 2000 доларів за бронювання місць для поховання на кладовищі, що перебуває у власності громади.

Під час передачі неправомірної вигоди зловмисника затримано та поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Ним виявився 48-річний житель столиці.

Правоохоронці провели обшук в приміщенні комунального підприємства та вилучили гроші в сумі 2000 доларів та телефон.

В поліції додали, що суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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