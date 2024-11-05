На Київщині судитимуть підприємця, який не сплатив 15 млн грн податків

Підприємець постане перед судом за ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах

На Київщині скерували до суду обвинувальний акт відносно підприємця, який ухилився від сплати податків в особливо великому розмірі.

Як повідомила Київська обласна прокуратура, в ході досудового розслідування встановлено, що упродовж двох років підприємець здійснював реалізацію алкогольної продукції за готівкові кошти та її списання поза податковим обліком, чим приховав фактичні об’єми збуту.

Такі дії суб’єкта господарської діяльності призвели до ухилення від сплати більш ніж 15 млн. грн податків.

З метою відшкодування збитків, прокуратурою пред’явлено цивільний позов на відповідну суму.

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