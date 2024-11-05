В Киевской области будут судить предпринимателя, который не уплатил 15 млн грн налогов

Предприниматель предстанет перед судом за уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах.

В Киевской области направили в суд обвинительный акт в отношении предпринимателя, который уклонился от уплаты налогов в особо крупном размере.

Как сообщила Киевская областная прокуратура, в ходе досудебного расследования установлено, что в течение двух лет предприниматель осуществлял реализацию алкогольной продукции за наличные средства и ее списание вне налогового учета, чем скрыл фактические объемы сбыта.

Такие действия субъекта хозяйственной деятельности привели к уклонению от уплаты более 15 млн. грн налогов.

С целью возмещения ущерба, прокуратурой предъявлен гражданский иск на соответствующую сумму.

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