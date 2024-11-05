В Киеве наказали «героя парковки» на элитном BMW, фото

На нарушителя ПДД полицейские составили административные материалы.

В Печерском районе столицы наказали водителя автомобиля BMW, который остановил машину вблизи пешеходного перехода.

Как сообщила патрульная полиция Киева, инспекторы провели с водителем профилактическую беседу по недопущению подобных случаев в будущем и составили на него соответствующие административные материалы.

В полиции напомнили, что согласно п. 15.9 (г) ПДД Украины, запрещена остановка и стоянка транспортных средств на пешеходных переходах и ближе 10 м от них с обеих сторон, кроме случаев предпочтения в движении.

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