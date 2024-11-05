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Кабмин изменил перечень объектов, к которым не будут применяться графики отключения света

15:37, 5 ноября 2024
Графики отключения света не будут применяться к объектам сил безопасности и обороны и мобильным операторам.
Кабмин изменил перечень объектов, к которым не будут применяться графики отключения света
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Правительство внесло изменения в Порядок определения и применения предельных величин потребления электрической мощности. Об этом говорится в постановлении от 1 ноября №1260.

В перечень критически важных объектов, которым должно быть обеспечено приоритетное электроснабжение в соответствии с установленной минимальной нагрузкой, вошли:

- объекты сил безопасности и сил обороны по перечням, определенным такими органами или центральными органами исполнительной власти, осуществляющими руководство военными формированиями, образованными в соответствии с законами Украины;

- технические средства электронных коммуникаций и/или сооружения электронных коммуникационных сетей по перечням, определенным Национальным центром оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций.

Согласно постановлению, к критически важным объектам не будут применять графики почасового отключения до 1 июня 2025 года.

Кроме того, в перечень приоритетного электроснабжения по-прежнему входят:

- объекты критической инфраструктуры, включенные в Реестр объектов критической инфраструктуры, с присоединенной мощностью только 100 кВт;

- населенные пункты, расположенные в 20-километровой зоне вдоль государственной границы с Республикой Беларусь, российской федерацией, и/или населенные пункты, расположенные в 20-километровой зоне вдоль территорий проведения активных боевых действий

Ранее в Укрнерго сообщили, вернутся ли графики отключения света на следующей неделе.

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Кабинет Министров Украины

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