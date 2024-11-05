Даниил Гетманцев анонсировал обнародование первого перечня добропорядочных налогоплательщиков

Это будет публичный список, который будет обнародовать налоговая на регулярной основе.

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», Министерство финансов утвердило порядок обнародования перечня добропорядочных налогоплательщиков в рамках закона о «клубе белого бизнеса».

Первый перечень налогоплательщиков с высоким уровнем соблюдения налогового законодательства будет опубликован уже в конце ноября. Об этом заявил народный депутат, глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

По его словам, это будет публичный список, который будет обнародовать налоговая на регулярной основе.

Предварительно в список может попасть около 5 тысяч предприятий. Они получат ряд преимуществ в администрировании налогов, сборов и платежей.

«Это и является одним из методов детенизации экономики и риск-ориентированного подхода к работе с бизнесом, когда мы тем налогоплательщикам, которые по внешним признакам являются такими, которым государство доверяет, то есть теми налогоплательщиками, которые платят больше, чем средняя налоговая нагрузка по отрасли, и в которых средняя зарплата больше, чем средняя по отрасли, мы не уделяем внимание налоговому контролю таких плательщиков», – отметил он.

Гетманцев подчеркнул, что этот подход отвечает лучшим практикам ЕС и позволяет сконцентрироваться на тех областях, где есть риски. Уже в начале декабря налогоплательщики смогут проверить о включении себя в список добропорядочных плательщиков.