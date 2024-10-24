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Мінфін затвердив порядок оприлюднення переліку доброчесних платників податків в рамках закону про «клуб білого бізнесу»

07:30, 24 жовтня 2024
Перелік доброчесних платників податків буде оприлюднено на сайті Податкової служби України на 15 робочий день з дня його затвердження.
Мінфін затвердив порядок оприлюднення переліку доброчесних платників податків в рамках закону про «клуб білого бізнесу»
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Міністерство фінансів затвердило Порядок формування та оприлюднення переліку доброчесних платників податків. Йдеться про платників податків «з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства». Порядок затверджено на виконання закону про «клуб білого бізнесу» №3813-ІХ. Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», автори відповідного законопроекту 11084 обіцяли, що «податкова перетвориться для певних підприємців з фіскального контролера на доброзичливого account manager».

Як зазначили у Мінфіні, це є важливим кроком до реформування податкової системи України та покращення бізнес-клімату, що сприятиме підвищенню довіри як з боку бізнесу, так і суспільства.

До переліку платників з високим рівнем дотримання законодавства буде включено юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, резидентів «Дія.Сіty», які відповідатимуть низці вимог та критеріїв з урахуванням системи оподаткування (зокрема, вимогам до рівня сплати податків, рівня нарахування заробітної плати тощо).

Включення у такий перелік стане стимулом для усіх платників податків дотримуватися вимог податкового законодавства, оскільки такі платники отримуватимуть певні переваги у податковому адмініструванні  на час воєнного стану:

-  мораторій на документальні перевірки, крім деяких видів;

-  скорочення строків камеральної та документальної перевірок з метою бюджетного відшкодування;

-  скорочення строків надання індивідуальних податкових консультацій;

-  за платником податків закріплюється комплаєнс-менеджер, з яким платник зможе взаємодіяти, зокрема, із використанням засобів дистанційного зв’язку, у тому числі у режимі відеоконференції.

Перелік платників буде оприлюднено на офіційному вебсайті Державної податкової служби України на 15 робочий день з дня його затвердження. Формування та затвердження Переліку платників здійснюватиметься ДПС не пізніше останнього робочого дня березня, травня, серпня та листопада. Якщо платник податку подав повідомлення про відмову в оприлюдненні даних, ДПС може не оприлюднювати в переліку інформацію про нього.

Платника податків буде виключено з вказаного переліку, якщо контролюючий орган виявить факт наявності: громадянства держави рф у платника податків або його учасників, кінцевих бенефіціарних власників платника податків осіб, місцем проживання яких є рф, рішень про застосування спеціальних економічних санкцій тощо.

«Запровадження Порядку має позитивно вплинути на економіку країни, оскільки він заохочує підприємства до легальної діяльності, зменшує тіньову економіку і підвищує рівень надходжень до бюджету» - заявили у Мінфіні.

Нижче наводимо сам порядок.

Автор: Наталя Мамченко

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бізнес Мінфін податки

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Мінфін затвердив порядок оприлюднення переліку доброчесних платників податків в рамках закону про «клуб білого бізнесу»

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