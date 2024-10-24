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Минфин утвердил порядок обнародования перечня добропорядочных налогоплательщиков в рамках закона о «клубе белого бизнеса»

07:30, 24 октября 2024
Список добропорядочных налогоплательщиков будет обнародован на сайте Налоговой службы Украины на 15 рабочий день со дня его утверждения.
Минфин утвердил порядок обнародования перечня добропорядочных налогоплательщиков в рамках закона о «клубе белого бизнеса»
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Министерство финансов утвердило порядок формирования и обнародования перечня добропорядочных налогоплательщиков. Речь идет о налогоплательщиках «с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства». Порядок утвержден во исполнение закона о «клубе белого бизнеса» №3813-ІХ. Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», авторы соответствующего законопроекта 11084 обещали, что «налоговая превратится для определенных предпринимателей из фискального контролера в доброжелательного account manager».

Как отметили в Минфине, это важный шаг к реформированию налоговой системы Украины и улучшению бизнес-климата, что будет способствовать повышению доверия как со стороны бизнеса, так и общества.

В перечень плательщиков с высоким уровнем соблюдения законодательства будут включены юридические лица и физические лица-предприниматели, резиденты «Дія.Сіty», которые будут отвечать ряду требований и критериев с учетом системы налогообложения (в частности, требованиям к уплате налогов, уровню начисления заработной платы и т.п.) .

Включение в такой перечень станет стимулом для всех налогоплательщиков соблюдать требования налогового законодательства, поскольку такие плательщики получат определенные преимущества в налоговом администрировании на время военного положения:

- мораторий на документальные проверки кроме некоторых видов;

- сокращение сроков камеральной и документальной проверок с целью бюджетного возмещения;

- сокращение сроков предоставления индивидуальных налоговых консультаций;

- за налогоплательщиком закрепляется комплаенс-менеджер, с которым плательщик сможет взаимодействовать, в частности, с использованием средств дистанционной связи, в том числе в режиме видеоконференции.

Перечень плательщиков будет обнародован на официальном вебсайте Государственной налоговой службы Украины на 15 рабочих дней со дня его утверждения. Формирование и утверждение Перечня плательщиков будет осуществляться ГНС не позднее последнего рабочего дня марта, мая, августа и ноября. Если налогоплательщик подал уведомление об отказе в обнародовании данных, ГНС может не обнародовать в перечне информацию о нем.

Налогоплательщик будет исключен из указанного перечня, если контролирующий орган выявит факт наличия: гражданства государства РФ у налогоплательщика или его участников, конечных бенефициарных собственников налогоплательщика лиц, местом жительства которых является РФ, решений о применении специальных экономических санкций и т.п.

«Введение Порядка должно положительно повлиять на экономику страны, поскольку он поощряет предприятия к легальной деятельности, уменьшает теневую экономику и повышает уровень поступлений в бюджет» - заявили в Минфине.

Ниже приводим сам порядок.

Автор: Наталья Мамченко

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бизнес Минфин налоги

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Минфин утвердил порядок обнародования перечня добропорядочных налогоплательщиков в рамках закона о «клубе белого бизнеса»

Список добропорядочных налогоплательщиков будет обнародован на сайте Налоговой службы Украины на 15 рабочий день со дня его утверждения.

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