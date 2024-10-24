В Житомирской области будут судить чиновников, завладевших почти 2 млн грн на закупке генераторов

На имущество обвиняемых общей стоимостью более 4 млн грн наложен арест.

В Житомирской области будут судить чиновников, которые присвоили около 2 миллионов гривен при закупке 11 генераторов. Об этом сообщает областная прокуратура.

В ходе расследования выявлено два случая приобретения генераторов и. о. председателя сельского совета (который отстранен от исполнения обязанностей) по завышенным ценам.

Так, в ноябре 2022 года чиновником для нужд общества был приобретен мощный генератор за 1,8 млн грн, что почти на 500 тыс. грн превышал к тому времени рыночную стоимость.

Еще одну сделку в декабре того же года обвиняемый провернул совместно с депутатом-директором частного общества, адвокатом при закупке 10 генераторов по вдвое завышенной стоимости.

Предпринимательница, по договоренности по и. о. сельского головы, не имея товара, подделала и предоставила для оплаты документы о поставках техники на 2,8 млн грн.

Материально ответственный работник сельского совета подписал поддельные документы о получении электрогенерирующей техники, которой фактически не было.

«Таким образом, поставке из бюджета излишне выплачено 1,4 млн грн, которые она легализовала из-за ряда хозяйственных операций, сняв часть наличными. В общей сложности бюджет общины на закупки 11 генераторов потерял почти 2 млн грн», - сообщает прокуратура.

Сельского голову и директора-депутатку обвиняют в завладении бюджетными средствами путем злоупотребления служебным положением, в особо крупном размере, по предварительному сговору группой лиц.

Директору и материально ответственному работнику сельсовета инкриминируют подделку официальных документов. Кроме этого, поставщика обвиняется еще и в легализации средств, полученных преступным путем.

В настоящее время наложен арест на имущество обвиняемых – дом, хозяйственные постройки и транспортное средство, общей стоимостью более 4 млн грн.

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