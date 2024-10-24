На Житомирщині судитимуть посадовців, які заволоділи майже 2 млн грн на закупівлі генераторів

На майно обвинувачених загальною вартістю понад 4 млн грн накладено арешт.

Фото: Житомирська обласна прокуратура

На Житомирщині судитимуть чиновників, які привласнили близько 2 мільйонів гривень під час закупівлі 11 генераторів. Про це повідомляє обласна прокуратура.

В ході розслідування виявлено два випадки придбання генераторів в. о. голови сільської ради (який наразі усунений від виконання обов'язків) за завищеними цінами.

Так, у листопаді 2022 року посадовцем для потреб громади було придбано потужний генератор за 1,8 млн грн, що майже на 500 тис. грн перевищував на той час ринкову вартість.

Ще одну оборудку у грудні того ж року обвинувачений провернув спільно з депутаткою-директоркою приватного товариства, адвокаткою під час закупівлі 10 генераторів за удвічі завищеною вартістю.

Підприємниця, за домовленістю з в. о. сільського голови, не маючи товару, підробила та надала для оплати документи про постачання техніки на 2,8 млн грн.

Матеріально відповідальний працівник сільської ради підписав підроблені документи про одержання електрогенеруючої техніки, якої фактично не було.

«У такий спосіб постачальниці з бюджету зайво виплачено 1,4 млн грн, які вона легалізувала через низку господарських операцій, знявши частину готівкою. У цілому бюджет громади на закупівлі 11 генераторів втратив майже 2 млн грн», - повідомляє прокуратура.

Сільського голову та директорку-депутатку обвинувачують у заволодінні бюджетними коштами шляхом зловживання службовим становищем, в особливо великому розмірі, за попередньою змовою групою осіб.

Директорці та матеріально відповідальному працівнику сільради інкримінують підробку офіційних документів. Крім цього, постачальницю обвинувачують ще й у легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом.

Наразі накладено арешт на майно обвинувачених – будинок, господарські споруди та транспортний засіб, загальною вартістю понад 4 млн грн.

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