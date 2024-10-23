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Міністр охорони здоров'я анонсував ліквідацію МСЕК до 1 січня 2025 року

18:39, 23 жовтня 2024
Уряд України ліквідовує МСЕК, а функції делегують кластерним та надкластерним лікарням.
Міністр охорони здоров'я анонсував ліквідацію МСЕК до 1 січня 2025 року
Джерело фото: nv.ua
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Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко заявив про намір ліквідувати Медико-соціальні експертні комісії (МСЕК) до 1 січня 2025 року. Замість цього функції МСЕК перейдуть до кластерних та надкластерних лікарень. Про це він заявив під час брифінгу.

«Ми робимо все можливе, щоб на 1 січня 2025 року медико-соціальні експертні комісії, як окремі юридичні особи, призупинили своє функціонування. Їхню функцію ми передаємо в кластерні та надкластерні лікарні», — повідомив Ляшко.

Міністр уточнив, що кластерні і надкластерні лікарні є результатом госпітального планування, яке провело Міністерство охорони здоров'я. Ці заклади мають забезпечувати доступність медичної допомоги, маючи щонайменше 20 напрямків лікування.

Ляшко зазначив, що реформа допоможе вирішити ряд глобальних проблем, зокрема кадрову. Всі кластерні і надкластерні лікарні будуть підключені до Електронної системи охорони здоров'я, що дозволить ухвалювати рішення про встановлення інвалідності на основі зафіксованих даних, таких як діагнози та проведені дослідження.

Також міністр анонсував прийняття розпорядження Кабміну, яке ліквідує центральну МСЕК, до кінця цього тижня. Ляшко додав, що вже внесено зміни до 11 нормативно-правових актів, одним із ключових з яких є вимога щодо декларування доходів керівниками та членами МСЕК, контроль за чим здійснюватиме Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК).

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що Віктор Ляшко заявив, що керівники МСЕК після звільнення не мають очолювати медичні заклади.

Також він повідомив про намір ліквідувати Центральну МСЕК до кінця тижня. Раніше уряд доручив йому внести всі необхідні документи для завершення реформи ліквідації відомства та запровадження нової моделі.

Раніше Віктор Ляшко повідомив про звільнення керівників Центральної медико-соціальної експертної комісії МОЗ, інших пов'язаних інститутів і співробітників, які відповідали за цей напрям.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО щодо діяльності МСЕК, яке передбачає ліквідацію медико-соціальних комісій, перевірку їх рішень та реформування системи медико-соціальної експертизи в Україні.

Також відомо, що ДБР відкриватиме кримінальні справи проти посадовців з фейковими інвалідностями від МСЕК.

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МОЗ Віктор Ляшко МСЕК

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