Держпраці пояснює, чи можна у період відсторонення від роботи піти в оплачувану відпустку

Факт відсторонення відсутній серед умов, які визначають або обмежують право на відпустку.

Державна служба з питань праці пояснює, чи можна у період відсторонення від роботи піти в оплачувану відпустку.

Відсторонення працівника від роботи є тимчасовим увільненням працівника від виконання ним трудових обов’язків, передбачених умовами трудового договору.

Право на відпустку залежить від часу визначених законодавством умов (кількість відпрацьованого в робочому році часу, стаж роботи, соціальний статус, навчання тощо). Факт відсторонення відсутній серед умов, які визначають або обмежують право на відпустку.

Тому у разі наявності у працівника права на відпустку відповідно до норм законодавства, йому можуть бути надані за його згодою як оплачувані відпустки, так і відпустки без збереження заробітної плати відповідно до статей 25 та 26 Закону України «Про відпустки».

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