На Полтавщині викрили двох чоловіків, які підпалювали автомобілі військових

Підозрювані підшуковували припарковані автівки та підпалювали їх за допомогою саморобної легкозаймистої суміші.

Фото: gp.gov.ua

Правоохоронці викрили двох жителів Полтави, які працювали на російську спецслужбу. Про це повідомив Офіс Генерального прокурора

Зловмисники жовтні 2024 року вони отримали в месенджері Телеграм пропозицію від співробітника російської спецслужби підпалювати автомобілі українських військових за гроші.

Підозрювані підшуковували припарковані автівки, підпалювали їх за допомогою саморобної легкозаймистої суміші, фіксували загоряння на мобільні телефони та надсилали фотографії замовнику.

За добу у Кременчуці вони підпалили три автомобілі. Наразі встановлюється їхня причетність до інших подібних злочинів у Полтавській області. Підозрювані перебувають під вартою.

У ОГП додали що зловмисникам повідомлено про підозру у перешкоджанні діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 КК України).

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