В Полтавской области разоблачили двух мужчин, которые поджигали автомобили военных

Подозреваемые подыскивали припаркованные автомобили и поджигали их с помощью самодельной легковоспламеняющейся смеси.

Фото: gp.gov.ua

Правоохранители разоблачили двух жителей Полтавы, работавших на российскую спецслужбу. Об этом сообщил Офис Генерального прокурора

Злоумышленники в октябре 2024 года они получили в мессенджере Телеграмм предложение от сотрудника российской спецслужбы поджигать автомобили украинских военных за деньги.

Подозреваемые подыскивали припаркованные автомобили, поджигали их с помощью самодельной легковоспламеняющейся смеси, фиксировали возгорание на мобильные телефоны и присылали фотографии заказчику.

За сутки в Кременчуге они подожгли три автомобиля. Устанавливается их причастность к другим подобным преступлениям в Полтавской области. Подозреваемые находятся под стражей.

В ОГП добавили, что злоумышленникам сообщено о подозрении в препятствии деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период, совершенном по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 УК Украины).

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