Практика судов
  1. В Украине

В Полтавской области разоблачили двух мужчин, которые поджигали автомобили военных

07:18, 24 октября 2024
Подозреваемые подыскивали припаркованные автомобили и поджигали их с помощью самодельной легковоспламеняющейся смеси.
В Полтавской области разоблачили двух мужчин, которые поджигали автомобили военных
Фото: gp.gov.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Правоохранители разоблачили двух жителей Полтавы, работавших на российскую спецслужбу. Об этом сообщил Офис Генерального прокурора

Злоумышленники в октябре 2024 года они получили в мессенджере Телеграмм предложение от сотрудника российской спецслужбы поджигать автомобили украинских военных за деньги.

Подозреваемые подыскивали припаркованные автомобили, поджигали их с помощью самодельной легковоспламеняющейся смеси, фиксировали возгорание на мобильные телефоны и присылали фотографии заказчику.

За сутки в Кременчуге они подожгли три автомобиля. Устанавливается их причастность к другим подобным преступлениям в Полтавской области. Подозреваемые находятся под стражей.

В ОГП добавили, что злоумышленникам сообщено о подозрении в препятствии деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период, совершенном по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 УК Украины).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Полтава ОГП

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Тестирование на когнитивные способности в апелляционные суды и ВАКС – проходной балл 108,75 балла

К участию в сдаче IQ – теста допущено 1588 кандидатов в апелляционные суды и 161 кандидат на должности судей ВАКС и АП ВАКС.

Народные депутаты предлагают сделать из Украины центральное место для рассмотрения инвестиционных споров, расширив права МКАС при Торгово-промышленной палате

В частности, для экономии средств на представительстве в иностранных судах в соглашениях между государством и инвестором будут указывать МКАС при Торгово-промышленной палате Украины.

Минфин утвердил порядок обнародования перечня добропорядочных налогоплательщиков в рамках закона о «клубе белого бизнеса»

Список добропорядочных налогоплательщиков будет обнародован на сайте Налоговой службы Украины на 15 рабочий день со дня его утверждения.

Конкурс в апелляционные суды – практические задания кандидаты начнут выполнять с 19 ноября

Но для того чтобы получить допуск к выполнению практического задания, необходимо удачно сдать тестирование на когнитивные способности.

КСУ рассматривает конституционную жалобу мужчины, отказавшегося от мобилизации в ВСУ из-за религии, и получившего 3 года тюрьмы

КСУ рассматривает конституционную жалобу мужчины, отказавшегося от мобилизации в ВСУ из-за религии, и получившего 3 года тюрьмы.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ірина Шевченко
    Ірина Шевченко
    суддя Сумського окружного адміністративного суду
  • Олександр Мамалуй
    Олександр Мамалуй
    заступник голови Верховного суду, суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Тетяна Вівдиченко
    Тетяна Вівдиченко
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду