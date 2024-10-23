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Попытки россии навязать неоимпериалистические идеи БРИКС относительно агрессии потерпели фиаско, – МИД Украины

18:13, 23 октября 2024
МИД призывает страны мира поддержать Формулу мира после саммита БРИКС.
Попытки россии навязать неоимпериалистические идеи БРИКС относительно агрессии потерпели фиаско, – МИД Украины
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Министерство иностранных дел Украины прокомментировало итоговую декларацию саммита БРИКС в Казани, отметив, что попытки россии навязать представление об альтернативной позиции Глобального Юга относительно российской агрессии против Украины провалились, пишет «Интерфакс-Украина».

В сообщении МИД подчеркивается, что в пункте 36 декларации участники саммита лишь подтвердили свои национальные позиции, обязательства перед целями и принципами Устава ООН, а также важность мирного урегулирования конфликтов. «Считаем, что этот текст фактически свидетельствует, что россии не удалось «экспортировать» участникам саммита БРИКС свои неоимпериалистические взгляды на изменение мирового правопорядка и глобальной архитектуры безопасности из-за агрессии против Украины», - говорится в комментарии.

Министерство отметило, что БРИКС как объединение не имеет единой позиции относительно российской агрессии. «Убеждены, что это связано с поддержкой абсолютным большинством этих стран целей и принципов Устава ООН, о чем также говорится в декларации. Такая поддержка несовместима с поддержкой агрессии или изменения границ силой, а следовательно, несовместима с поддержкой России и ее агрессивной войны против Украины», - отметили в МИД.

Правительство Украины считает, что саммит БРИКС, который россия планировала использовать для разделения мира, снова показал, что большинство стран поддерживают Украину в стремлении к справедливому и устойчивому миру, основанному на международном праве.

МИД призвал страны, поддерживающие международное право, присоединиться к реализации Формулы мира как единственного пути к достижению стабильности и безопасности в регионе.

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МИД

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