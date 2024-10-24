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Из Украины пытались вывезти два старинных самовара, датированных 19 веком

07:00, 24 октября 2024
В автомобиле закарпатца обнаружили два предмета старины, которые он вывозил в Словакию.
Из Украины пытались вывезти два старинных самовара, датированных 19 веком
Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon
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Пограничники Чопского отряда предотвратили попытку незаконного перемещения из Украины в Словакию двух предметов старины, имеющих признаки культурной, исторической или антикварной ценности. Их перевозил в собственном автомобиле 60-житель Закарпатья. Об этом сообщило Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

Во время осмотра легкового автомобиля пограничный наряд совместно с работниками таможни обнаружил в салоне два старинных самовара, датированных 19 веком. Водитель не смог предоставить документ, подтверждающий, что они не имеют культурной ценности.

«Поэтому самовары были изъяты сотрудниками таможни. Культурную или историческую ценность обоих предметов установит соответствующий эксперт», – заявили пограничники.

Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

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Государственная пограничная служба

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