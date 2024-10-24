В Ровно тюремный срок получил мужчина, который пьяный избил до смерти охранника гаражей якобы за плохую работу

Пострадавший успел связаться с близкими и рассказал им о нападении, но позже умер в больнице от полученных травм.

В Ровно наказали мужчину, избившего до смерти охранника гаражей. Об этом сообщает Ровенская областная прокуратура.

Установлено, что на территории гаражного кооператива 37-летний владелец одного из гаражей избил кулаками по голове 63-летнего охранника и скрылся с места преступления. Потерпевшему удалось связаться с близкими и рассказать им о случившемся. Но от полученных травм он умер в больнице.

Нетрезвый мужчина приехал в гаражный кооператив, где стал выяснять отношения и избил охранника, якобы из-за ненадлежащего выполнения им своих служебных обязанностей.

Свою вину он признал полностью и рассказал обо всех обстоятельствах совершения преступления.

Ровенский городской суд признал его виновным и назначил наказание в виде 8 лет лишения свободы.

Приговор законной силы еще не вступил в силу, стороны могут обжаловать его в апелляционном суде.

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