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У Рівному ув’язнили чоловіка, який п’яний побив до смерті охоронця гаражів нібито за погану роботу

00:02, 24 жовтня 2024
Потерпілий встиг зв’язатися з близькими та розповів їм про напад, але потімп помер у лікарні від отриманих травм.
У Рівному ув’язнили чоловіка, який п’яний побив до смерті охоронця гаражів нібито за погану роботу
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У Рівному покарали чоловіка, який побив до смерті охоронця гаражів. Про це повідомляє Рівненська обласна прокуратура.

Встановлено, що на території гаражного кооперативу 37-річний власник одного з гаражів побив кулаками по голові 63-річного охоронця та втік з місця злочину. Потерпілому вдалося зв’язатися з близькими та розповісти їм про те, що сталося. Але від отриманих травм він помер у лікарні.

Нападник напідпитку приїхав до гаражного кооперативу, де став з’ясовувати стосунки та побив охоронця, нібито через неналежне виконання ним своїх службових обов’язків.

Свою вину чоловік визнав повністю та розповів про усі обставини вчинення злочину, які пам’ятає.

Рівненський міський суд визнав його винним та призначив покарання у вигляді 8 років позбавлення волі.

Вирок законної сили ще не набрав, сторони можуть оскаржити його в апеляційному суді.

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