Понад 10 500 артистів проти неліцензійного використання їх творчості для навчання ШІ

Гурти ABBA, Radiohead та The Cure серед підписантів протесту проти неліцензійного використання творчості.

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Більше 10 500 акторів, музикантів і авторів звернулися з відкритим листом, в якому протестують проти неліцензійного використання їх творчості для навчання інструментів штучного інтелекту. Про це повідомляє AP.

Серед підписантів — члени відомих гуртів, таких як ABBA, Radiohead та The Cure, а також численні актори і письменники. Лист став ще одним публічним зверненням зірок, які висловлюють занепокоєння щодо використання штучного інтелекту для створення зображень, музики та текстів на основі величезних обсягів людських творчих робіт.

«Неліцензійне використання творчих робіт для навчання генеративного штучного інтелекту є великою, несправедливою загрозою для засобів існування людей, які стоять за цими роботами, і не повинно бути дозволено», — йдеться у петиції.

Серед підписантів — Бйорн Ульвеус зі шведської групи ABBA, Роберт Сміт з The Cure, а також Том Йорк та його колеги з Radiohead. Лист також підписали відомі письменники, включаючи нобелівського лауреата Кадзуо Ісігуро, а також акторів Джуліанну Мур, Кевіна Бекона і Розаріо Доусон.

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