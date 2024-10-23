Более 10 500 артистов против нелицензионного использования их творчества для обучения ИИ

Группы ABBA, Radiohead и The Cure среди подписантов протеста против нелицензионного использования творчества.

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Более 10 500 актеров, музыкантов и авторов обратились с открытым письмом, в котором протестуют против нелицензионного использования их творчества для обучения инструментов искусственного интеллекта. Об этом сообщает AP.

Среди подписантов - члены известных групп, таких как ABBA, Radiohead и The Cure, а также многочисленные актеры и писатели. Письмо стало еще одним публичным обращением звезд, которые выражают обеспокоенность по поводу использования искусственного интеллекта для создания изображений, музыки и текстов на основе огромных объемов человеческих творческих работ.

«Нелицензионное использование творческих работ для обучения генеративного искусственного интеллекта является большой, несправедливой угрозой для средств к существованию людей, которые стоят за этими роботами, и не должно быть разрешено», - говорится в петиции.

Среди подписантов - Бьорн Ульвеус из шведской группы ABBA, Роберт Смит из The Cure, а также Том Йорк и его коллеги из Radiohead. Письмо также подписали известные писатели, включая нобелевского лауреата Кадзуо Исигуро, а также актеров Джулианну Мур, Кевина Бэкона и Розарио Доусон.

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