Водителям напомнили, как восстановить свидетельство о регистрации автомобиля

Главный сервисный центр МВД напомнил, что восстановить свидетельство о регистрации транспортного средства можно в сервисных центрах МВД.
Для этого нужно:
- паспорт с отметкой о регистрации места жительства;
- идентификационный номер;
- справка из полиции (если свидетельство было похищено).
Талон на перерегистрацию транспортного средства можно взять через Е-запись.
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