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Водителям напомнили, как восстановить свидетельство о регистрации автомобиля

23:30, 23 октября 2024
Для восстановления свидетельства о регистрации автомобиля нужно подготовить несколько документов.
Водителям напомнили, как восстановить свидетельство о регистрации автомобиля
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Главный сервисный центр МВД напомнил, что восстановить свидетельство о регистрации транспортного средства можно в сервисных центрах МВД.

Для этого нужно:

- паспорт с отметкой о регистрации места жительства;

- идентификационный номер;

- справка из полиции (если свидетельство было похищено).

Талон на перерегистрацию транспортного средства можно взять через Е-запись.

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МВД сервисный центр МВД

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