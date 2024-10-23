Водителям напомнили, как восстановить свидетельство о регистрации автомобиля

Для восстановления свидетельства о регистрации автомобиля нужно подготовить несколько документов.

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Главный сервисный центр МВД напомнил, что восстановить свидетельство о регистрации транспортного средства можно в сервисных центрах МВД.

Для этого нужно:

- паспорт с отметкой о регистрации места жительства;

- идентификационный номер;

- справка из полиции (если свидетельство было похищено).

Талон на перерегистрацию транспортного средства можно взять через Е-запись.

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