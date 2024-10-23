КСУ рассматривает конституционную жалобу мужчины, отказавшегося от мобилизации в ВСУ из-за религии, и получившего 3 года тюрьмы.

Второй сенат Конституционного Суда Украины 23 октября начал рассмотрение дела, касающегося религиозных убеждений и воинского долга. Дело начато по конституционной жалобе Дмитрия Зелинского.

Так, Дмитрий Зелинский получил лично по месту жительства повестку с требованием прибыть в ТЦК для отправки на военную службу в ВСУ, но по повестке не явился.

Поэтому орган досудебного расследования составил обвинительный акт, согласно которому действия мужчины были квалифицированы по статье 336 Уголовного кодекса (уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации).

Свое поведение о невозможности прохождения военной службы Дмитрий Зелинский обосновывал религиозными убеждениями, поскольку более 20 лет принадлежит к «христианскому сообществу Церкви Адвентистов Седьмого Дня».

Также отмечал, что сообщал орган досудебного расследования о таких обстоятельствах и предоставил соответствующие подтверждающие документы, выражая при этом желание проходить альтернативную невоенную службу.

Суд первой инстанции признал Дмитрия Зелинского невиновным в предъявленном ему обвинении, определенном в статье 336 Кодекса, и оправдал из-за отсутствия в его действиях состава уголовного преступления.

Впрочем, апелляционный суд жалобу прокурора удовлетворил и приговор суда первой инстанции отменил. Апелляционный суд вынес новый приговор, которым признал Дмитрия Зелинского виновным в совершении уголовного правонарушения, определенного статьей 336 Кодекса, и назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы.

Впоследствии, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», 13 июня 2024 года Верховный Суд кассационную жалобу защитника Дмитрия Зелинского оставил без удовлетворения, а приговор апелляционного суда о 3 годах тюрьмы – без изменений (дело №601/2491/22) .

Так, по мнению коллегии судей Верховного Суда, состоявшей из судей ВС Станислава Голубицкого, Наталии Антонюк и Александры Яновской, право исповедовать свою религию или убеждение не является абсолютным и может быть ограничено, и «никакие религиозные убеждения не могут быть основанием для уклонения гражданина Украины, признанного годным к военной службе, от мобилизации с целью исполнения своего конституционного долга в связи с защитой территориальной целостности и суверенитета государства от военной агрессии со стороны иностранной страны».

В своей конституционной жалобе, поданной в КСУ, Дмитрий Зелинский, ссылаясь в частности на части 1, 4 статьи 35 Конституции Украины, отмечает, что «конституционное право на свободу мировоззрения и вероисповедания охватывает право на альтернативную (невоенную) службу. Каждый гражданин Украины, исполнение воинской обязанности которым противоречит его религиозным убеждениям, имеет право на замену своей воинской обязанности альтернативной (невоенной) службой. В то же время, государство обязано обеспечить реализацию этого права».

Также автор ходатайства считает, что «норма части четвертой статьи 35 Конституции Украины касается выполнения воинского долга в целом. То есть альтернативная (невоенная) служба должна вводиться вместо прохождения всех видов военной службы, а не только срочной». Однако «положения Закона предусматривают замену альтернативной (невоенной) службой только срочной военной службой, которой в Украине на сегодняшний день не существует, это полностью делает невозможным реализацию конституционного права, предусмотренного частью четвертой статьи 35 Конституции Украины, и не соответствует Конституции».

Дмитрий Зелинский также отмечает, что «Конституция Украины гарантирует освобождение граждан, по своим религиозным убеждениям не допускающих пользования оружием от прохождения военной службы по призыву. Также закона, которым в соответствии со статьей 64 Конституции Украины на время действия военного положения ограничивались права граждан, предусмотренные статьей 35 Конституции Украины, принято не было».

Субъект права на конституционную жалобу отмечает, что «хотя порядок решения вопроса направления на альтернативную (невоенную) службу и регламентируется положениями Закона, который не содержит правовых норм о призыве граждан Украины на военную службу во время мобилизации на особый период – Конституция Украины и международные договоры имеют высшую юридическую силу (превосходство над другими внутригосударственными законодательными актами), а потому право лица на альтернативную службу абсолютно, и не может ограничиваться в связи с отсутствием (не урегулированием законами Украины) порядка замены военной службы на альтернативную (невоенную) службу под время действия военного положения».

Во время пленарного заседания судья Конституционного Суда Украины – докладчик по делу Виктор Городовенко изложил конституционную жалобу и обоснование заявителя. В частности, судья отметил, что Дмитрий Зелинский обратился в КСУ с ходатайством проверить на соответствие части четвертой статьи 35 Конституции Украины часть первую статью 1 Закона Украины «Об альтернативной (невоенной) службе» от 12 декабря 1991 года № 1975-XII с изменениями, согласно которой «альтернативная служба является службой, которая вводится вместо прохождения срочной военной службы и имеет целью исполнение обязанности перед обществом».

После исследования материалов дела на открытой части пленарного заседания Второй сенат перешел к закрытой части пленарного заседания для принятия решения.

Автор: Наталья Мамченко

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