КСУ розглядає конституційну скаргу чоловіка, який відмовився від мобілізації до ЗСУ через релігію, і отримав 3 роки в’язниці

Раніше Верховний Суд виснував, що відмовитися від мобілізації через релігійні переконання не можна, і залишив в силі вирок 3 роки позбавлення волі автору конституційної скарги, який апелював до свого права на альтернативну службу замість військової.

Другий сенат Конституційного Суду України 23 жовтня почав розгляд справи, яка стосується релігійних переконань та військового обов’язку. Справу розпочато за конституційною скаргою Дмитра Зелінського.

Так, Дмитро Зелінський отримав особисто за місцем свого проживання повістку з вимогою прибути до ТЦК для відправлення на військову службу у ЗСУ, але за повісткою не з’явився.

Через це орган досудового розслідування склав обвинувальний акт, відповідно до якого дії чоловіка були кваліфіковані за статтею 336 Кримінального кодексу (ухилення від призову на військову службу під час мобілізації).

Свою поведінку щодо неможливості проходження військової служби Дмитро Зелінський обґрунтовував релігійними переконаннями, оскільки понад 20 років належить до «християнської спільноти Церкви Адвентистів Сьомого Дня».

Також зазначав, що повідомляв орган досудового розслідування про такі обставини та надав відповідні підтвердні документи, виявляючи при цьому бажання проходити альтернативну невійськову службу.

Суд першої інстанції визнав Дмитра Зелінського невинуватим у пред’явленому йому обвинуваченні, визначеному у статті 336 Кодексу, та виправдав через відсутність у його діях складу кримінального правопорушення.

Втім, апеляційний суд скаргу прокурора задовольнив, і вирок суду першої інстанції скасував. Апеляційний суд постановив новий вирок, яким визнав Дмитра Зелінського винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, визначеного статтею 336 Кодексу, і призначив йому покарання у виді 3 років позбавлення волі.

Згодом, як раніше писала «Судово-юридична газета», 13 червня 2024 року, Верховний Суд касаційну скаргу захисника Дмитра Зелінського залишив без задоволення, а вирок апеляційного суду про 3 роки в’язниці – без змін (справа №601/2491/22).

Так, на думку колегії суддів Верховного Суду, яка складалася з суддів ВС Станіслава Голубицького, Наталії Антонюк та Олександри Яновської, право сповідувати свою релігію або переконання не є абсолютним і може бути обмежене, і «жодні релігійні переконання не можуть бути підставою для ухилення громадянина України, визнаного придатним до військової служби, від мобілізації з метою виконання свого конституційного обов’язку із захисту територіальної цілісності та суверенітету держави від військової агресії з боку іноземної країни».

Отже, у своїй конституційній скарзі, поданій до КСУ, Дмитро Зелінський, посилаючись, зокрема, на частини 1, 4 статті 35 Конституції України, наголошує, що «конституційне право на свободу світогляду і віросповідання охоплює право на альтернативну (невійськову) службу. Кожний громадянин України, виконання військового обов’язку яким суперечить його релігійним переконанням, має право на заміну свого військового обов’язку альтернативною (невійськовою) службою. Водночас держава зобов’язана забезпечити реалізацію цього права».

Також автор клопотання вважає, що «норма частини четвертої статті 35 Конституції України стосується виконання військового обов’язку в цілому. Тобто альтернативна (невійськова) служба має запроваджуватись замість проходження всіх видів військової служби, а не лише строкової». Однак «положення Закону передбачають заміну альтернативною (невійськовою) службою лише строкової військової служби, якої в Україні на сьогодні не існує, це повністю унеможливлює реалізацію конституційного права, що передбачене частиною четвертою статті 35 Конституції України та є таким, що не відповідає Конституції».

Дмитро Зелінський також зазначає, що «Конституція України гарантує звільнення громадян, які за своїми релігійними переконаннями не допускають користування зброєю від проходження військової служби за призовом. Також закону, яким би у відповідності до статті 64 Конституції України на час дії воєнного стану обмежувалися права громадян, передбачені статтею 35 Конституції України, прийнято не було».

Суб’єкт права на конституційну скаргу наголошує, що «хоча порядок вирішення питання направлення на альтернативну (невійськову) службу і регламентується положеннями Закону який не містить правових норм щодо призову громадян України на військову службу під час мобілізації на особливий період – Конституція України та міжнародні договори мають вищу юридичну силу (перевагу над іншими внутрішньодержавними законодавчими актами), а тому право особи на альтернативну службу є абсолютним, і не може обмежуватися у зв’язку з відсутністю (не урегулюванням законами України) порядку заміни військової служби на альтернативну (невійськову) службу під час дії воєнного стану».

Під час пленарного засідання суддя Конституційного Суду України – доповідач у справі Віктор Городовенко виклав зміст конституційної скарги та обґрунтування заявника. Зокрема, суддя зазначив, що Дмитро Зелінський звернувся до КСУ з клопотанням перевірити на відповідність частині четвертій статті 35 Конституції України частину першу статті 1 Закону України «Про альтернативну (невійськову) службу» від 12 грудня 1991 року № 1975–ХІІ зі змінами, згідно з якою «альтернативна служба є службою, яка запроваджується замість проходження строкової військової служби і має на меті виконання обов’язку перед суспільством».

Після дослідження матеріалів справи на відкритій частині пленарного засідання Другий сенат перейшов до закритої частини пленарного засідання для ухвалення рішення.

Автор: Наталя Мамченко

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