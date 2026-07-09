До пенсії можна отримувати одразу кілька надбавок: хто має право на додаткові виплати

Деякі українці навіть не підозрюють, що можуть отримувати до пенсії не одну, а відразу кілька доплат.

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Багато пенсіонерів в Україні не знають, що можуть одночасно отримувати не одну, а кілька доплат до пенсії. Законодавство передбачає низку надбавок і підвищень, які можуть виплачуватися разом залежно від віку, страхового стажу, пільгового статусу та інших обставин.

Як повідомляє Пенсійний фонд України, частина доплат призначається автоматично, однак для окремих доплат необхідно подати заяву.

Пенсіонерам, які досягли певного віку, встановлюють щомісячну компенсаційну доплату. У 2026 році її максимальні розміри становлять:

від 70 до 74 років — до 300 гривень;

від 75 до 79 років — до 456 гривень;

від 80 років — до 570 гривень.

Водночас ці виплати не додаються одна до одної. Якщо людина вже отримувала доплату після 70 років, після досягнення 75 чи 80 років їй встановлюють лише різницю до нового розміру.

Вікова надбавка не призначається, якщо загальна пенсія перевищує 10 340,35 гривні.

Доплата за понаднормовий страховий стаж

Пенсіонери, які мають страховий стаж понад встановлену законом норму, можуть отримувати додаткову виплату.

Для більшості громадян понаднормовим вважається стаж понад 35 років для чоловіків і понад 30 років для жінок. Для пенсій, призначених до жовтня 2011 року, діють інші правила.

За кожен повний рік понаднормового стажу пенсія збільшується на 1% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. У 2026 році це не більше 25,95 гривні за кожен додатковий рік.

Надбавка за особливі заслуги перед Україною

Окремі категорії громадян можуть отримувати пенсію за особливі заслуги перед Україною.

Право на таку виплату мають:

Герої України;

громадяни, нагороджені державними орденами;

окремі ветерани;

інші особи, визначені законодавством.

Розмір надбавки залежить від статусу людини та визначається у відсотках від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб.

Надбавка на догляд

Право на доплату за догляд мають самотні пенсіонери віком від 80 років за наявності висновку лікарської комісії про необхідність стороннього догляду.

Розмір такої надбавки становить 40% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. У 2025 році це було 944,40 гривні на місяць.

Для оформлення виплати потрібно звернутися до Пенсійного фонду із заявою та надати висновок лікаря.

Доплати за пільговий статус

Додаткові кошти до пенсії можуть отримувати громадяни, які мають спеціальний статус або державні відзнаки.

Зокрема, це стосується:

ветеранів війни;

осіб з інвалідністю внаслідок війни;

жертв нацистських переслідувань;

громадян, які мають право на пенсію за особливі заслуги.

Якщо закон не встановлює обмежень, такі підвищення можуть виплачуватися разом з іншими надбавками.

Гарантований мінімальний розмір пенсії

Якщо після всіх розрахунків розмір пенсії залишається нижчим за гарантований державою мінімум, Пенсійний фонд автоматично встановлює відповідну доплату.

Її призначають за умови, що пенсіонер відповідає вимогам щодо віку та страхового стажу.

При цьому пенсія за особливі заслуги виплачується понад гарантований мінімальний розмір і не враховується під час визначення такої доплати.

Які виплати можуть отримувати одночасно

За наявності відповідних підстав один пенсіонер у 2026 році може одночасно отримувати:

вікову компенсаційну доплату;

доплату за понаднормовий страховий стаж;

пенсію за особливі заслуги;

підвищення як ветеран війни чи представник іншої пільгової категорії;

державну доплату до мінімального гарантованого розміру пенсії.

Остаточний перелік виплат залежить від виду пенсії, віку, страхового стажу та статусу конкретної людини.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», відповідно до законодавства громадяни, які тимчасово проживають за кордоном, перебувають на тимчасово окупованих територіях України або виїхали з ТОТ на підконтрольну Україні територію, повинні щороку проходити ідентифікацію для продовження виплати пенсій і страхових виплат.