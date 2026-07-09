К пенсии можно получать сразу несколько надбавок: кто имеет право на дополнительные выплаты

Некоторые украинцы даже не подозревают, что могут получать до пенсии не одну, а сразу несколько доплат.

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Многие пенсионеры в Украине не знают, что могут одновременно получать не одну, а несколько доплат к пенсии. Законодательство предусматривает ряд надбавок и повышений, которые могут выплачиваться вместе в зависимости от возраста, страхового стажа, льготного статуса и других обстоятельств.

Как сообщает Пенсионный фонд Украины, часть доплат назначается автоматически, однако для отдельных выплат необходимо подать заявление.

Пенсионерам, достигшим определенного возраста, устанавливается ежемесячная компенсационная доплата. В 2026 году ее максимальные размеры составляют:

от 70 до 74 лет — до 300 гривен;

от 75 до 79 лет — до 456 гривен;

от 80 лет — до 570 гривен.

При этом эти выплаты не суммируются между собой. Если человек уже получал доплату после 70 лет, то после достижения 75 или 80 лет ему устанавливают только разницу до нового размера.

Возрастная надбавка не назначается, если общий размер пенсии превышает 10 340,35 гривны.

Доплата за сверхнормативный страховой стаж

Пенсионеры, имеющие страховой стаж сверх установленной законом нормы, могут получать дополнительную выплату.

Для большинства граждан сверхнормативным считается стаж более 35 лет для мужчин и более 30 лет для женщин. Для пенсий, назначенных до октября 2011 года, действуют другие правила.

За каждый полный год сверхнормативного стажа пенсия увеличивается на 1% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. В 2026 году это составляет не более 25,95 гривны за каждый дополнительный год.

Надбавка за особые заслуги перед Украиной

Отдельные категории граждан могут получать пенсию за особые заслуги перед Украиной.

Право на такую выплату имеют:

Герои Украины;

граждане, награжденные государственными орденами;

отдельные ветераны;

другие лица, определенные законодательством.

Размер надбавки зависит от статуса человека и определяется в процентах от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц.

Надбавка на уход

Право на доплату за уход имеют одинокие пенсионеры в возрасте от 80 лет при наличии заключения врачебной комиссии о необходимости постороннего ухода.

Размер такой надбавки составляет 40% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц. В 2025 году это было 944,40 гривны в месяц.

Для оформления выплаты необходимо обратиться в Пенсионный фонд с заявлением и предоставить медицинское заключение.

Доплаты за льготный статус

Дополнительные средства к пенсии могут получать граждане, имеющие специальный статус или государственные награды.

В частности, это касается:

ветеранов войны;

лиц с инвалидностью вследствие войны;

жертв нацистских преследований;

граждан, имеющих право на пенсию за особые заслуги.

Если законодательство не устанавливает ограничений, такие повышения могут выплачиваться вместе с другими надбавками.

Гарантированный минимальный размер пенсии

Если после всех расчетов размер пенсии остается ниже гарантированного государством минимума, Пенсионный фонд автоматически устанавливает соответствующую доплату.

Ее назначают при условии, что пенсионер соответствует требованиям по возрасту и страховому стажу.

При этом пенсия за особые заслуги выплачивается сверх гарантированного минимального размера и не учитывается при определении такой доплаты.

Какие выплаты могут получать одновременно

При наличии соответствующих оснований один пенсионер в 2026 году может одновременно получать:

возрастную компенсационную доплату;

доплату за сверхнормативный страховой стаж

пенсию за особые заслуги;

повышение как ветеран войны или представитель другой льготной категории;

государственную доплату до минимального гарантированного размера пенсии.

Окончательный перечень выплат зависит от вида пенсии, возраста, страхового стажа и статуса конкретного человека.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», согласно законодательству граждане, которые временно проживают за границей, находятся на временно оккупированных территориях Украины или выехали с ТОТ на подконтрольную Украине территорию, должны ежегодно проходить идентификацию для продолжения выплаты пенсий и страховых выплат.