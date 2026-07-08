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ПФУ предупредил о прекращении пенсионных выплат для некоторых украинцев: кого это касается

23:59, 8 июля 2026
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Для продолжения выплаты пенсий и страховых выплат отдельные категории получателей должны пройти идентификацию до 31 декабря.
ПФУ предупредил о прекращении пенсионных выплат для некоторых украинцев: кого это касается
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В соответствии с законодательством граждане, которые временно проживают за границей, находятся на временно оккупированных территориях Украины или выехали с ВОТ на подконтрольную Украине территорию, должны ежегодно проходить идентификацию для продолжения выплаты пенсий и страховых выплат.

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Идентификацию необходимо пройти до 31 декабря.

В Пенсионном фонде отметили, что способы прохождения идентификации в этом году остались без изменений. Получатели выплат могут:

  • лично обратиться в любой сервисный центр Пенсионного фонда Украины или банк, через который осуществляется выплата пенсии или страховой выплаты;
  • пройти идентификацию с помощью видеоконференцсвязи;
  • авторизоваться в личном кабинете на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда с помощью «Дія.Підпису» («Дія ID»);
  • в случае пребывания за границей подать документ, удостоверяющий факт, что лицо является живым, выданный украинским зарубежным дипломатическим учреждением, вместе с заявлением о продолжении выплаты пенсии или страховой выплаты. Это можно сделать заказным почтовым отправлением или через вебпортал Пенсионного фонда с использованием квалифицированной электронной подписи.

В случае прекращения выплат из-за непрохождения идентификации их могут возобновить после прохождения соответствующей процедуры в течение года с даты прекращения. При этом получатель должен одновременно сообщить, что не получает аналогичные выплаты от Российской Федерации.

Если же выплаты были приостановлены по другим причинам, в частности из-за непредоставления до 1 апреля 2026 года информации о неполучении выплат от РФ или из-за отсутствия финансовых операций по банковскому счету в течение шести месяцев, для их возобновления необходимо подать соответствующее заявление через вебпортал Пенсионного фонда с использованием «Дія.Підпису» или квалифицированной электронной подписи.

Для граждан, которые временно находятся за границей, также сохраняется возможность направить заявление о возобновлении выплат по почте. В нем необходимо указать актуальные реквизиты банковского счета и подтвердить факт неполучения выплат от других государств, в частности Российской Федерации.

К заявлению необходимо приложить документ, подтверждающий факт, что лицо является живым, а также копии паспорта, регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика и вида на временное проживание за границей (с переводом). Документы направляются заказным почтовым отправлением по адресу Пенсионного фонда Украины.

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