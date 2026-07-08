Из-за аномальной жары житель Австрии судится с государством в ЕСПЧ: решение может стать историческим

Жара как нарушение прав человека: австриец с рассеянным склерозом судится с государством из-за бездействия в отношении изменения климата

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Мужчина утверждает, что из-за экстремальной жары, усиливающейся вследствие изменения климата, он почти полностью теряет способность двигаться. Он считает, что австрийские власти недостаточно борются с изменением климата и не обеспечивают надлежащую защиту людей, которые больше всего страдают от высоких температур. Если Европейский суд по правам человека встанет на его сторону, это может стать первым решением, в котором человека признают непосредственной жертвой последствий изменения климата.

Почему австриец обратился в Европейский суд по правам человека

Житель Австрии Мекс Мюлльнер, страдающий рассеянным склерозом, подал иск против своего государства в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Он утверждает, что Австрия не приняла достаточных мер по борьбе с изменением климата, а это напрямую влияет на его здоровье и качество жизни.

Иск был подан еще в 2021 году. Он является одним из ряда климатических дел, которые сейчас рассматривают европейские суды, однако может стать одним из самых важных из-за возможных правовых последствий.

На фоне новой волны жары, которая этим летом охватила Европу и принесла рекордно высокие температуры, Мюлльнер заявил, что еще больше убедился в правильности своего решения.

«Правительство должно было сделать больше. Оно могло сделать больше», — сказал он, добавив, что его дело может помочь и другим людям, сталкивающимся с подобными трудностями.

Как жара влияет на здоровье мужчины

Мексу Мюлльнеру более 40 лет. Он страдает рассеянным склерозом и синдромом Утхоффа — состоянием, при котором повышение температуры тела усиливает неврологические проявления заболевания.

По его словам, когда температура воздуха поднимается примерно до 25°C, его подвижность резко ухудшается, и он уже не может ходить. Если же температура превышает 29°C, он почти полностью теряет способность двигаться и вынужден пользоваться электрической инвалидной коляской.

«У людей с рассеянным склерозом во время жары снижается скорость передачи нервных импульсов. Из-за этого сигналы больше не доходят до мышц, и движения, которые я хочу совершить, просто не происходят», — пояснил бывший консультант по энергетике, передает Courthouse News.

Вместе с женой он живет в пассивном доме в Нижней Австрии, который специально спроектирован так, чтобы поддерживать температуру около 20°C в течение всего года.

Какие претензии выдвигаются к австрийским властям

В своем иске Мюлльнер указывает, что Австрия не создала достаточную законодательную базу для сдерживания глобального потепления и защиты людей, которые больше всего страдают от его последствий.

Также он считает, что австрийские суды не предоставили ему эффективного способа защиты его прав.

Адвокат Микаэла Кромер заявила, что в случае положительного решения ее клиент станет первым человеком, которого ЕСПЧ признает непосредственной жертвой последствий изменения климата.

По ее словам, это откроет путь к аналогичным искам в 46 государствах, находящихся под юрисдикцией Европейского суда по правам человека.

Кроме того, такое решение потенциально может повлиять и на климатическую политику Европейского Союза, членом которого является Австрия.

Она предположила, что именно поэтому рассмотрение дела продолжается дольше, ведь ЕСПЧ уже принимал резонансное решение по аналогичному делу.

Прецедент со Швейцарией

Два года назад ЕСПЧ впервые признал государство виновным в нарушении прав человека из-за недостаточных мер по борьбе с изменением климата.

Тогда суд вынес решение против Швейцарии по иску общественной организации Senior Women for Climate Protection («Пожилые женщины за защиту климата»).

При этом ЕСПЧ не признал четырех отдельных заявительниц непосредственными жертвами нарушения их прав.

Именно поэтому Мюлльнер стремится добиться большего — чтобы суд признал его лично пострадавшим от последствий изменения климата и подтвердил его право требовать от государства ответственности за недостаточные действия.

Мужчина также попросил не разглашать его домашний адрес, опасаясь негативной реакции, подобной той, с которой столкнулись участницы швейцарского дела.

По мнению Мюлльнера, сегодня экстремальная жара стала проблемой уже не только для людей с хроническими заболеваниями.

Он убежден, что единственным долгосрочным решением является сдерживание глобального потепления.

«Я не хочу, чтобы австрийское правительство установило кондиционер в моем доме. Я хочу решение, которое поможет сохранить мир и сделает нашу планету пригодной для жизни человечества», — подытожил Мюлльнер.

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