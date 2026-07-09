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У Києві чоловік залишив французького бульдога на балконі без води та вигулу — тварина загинула

17:52, 9 липня 2026
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Власник часто залишав собаку прив’язану на вулиці та проявляв агресію до неї.
У Києві чоловік залишив французького бульдога на балконі без води та вигулу — тварина загинула
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У Києві 37-річному мешканцю повідомили про підозру у жорстокому поводженні з собакою, що призвело до загибелі тварини. Чоловік залишив французького бульдога на ім’я «Рафік» на балконі квартири у спеку без їжі, води та вигулу.

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За даними Київської міської прокуратури, підозрюваний зачинив собаку на балконі власної квартири як «покарання». Через тривале перебування під сонцем пес загинув.

Мертву тварину на балконі знайшла дівчина підозрюваного. Вона повідомила про це матері, яка звернулася до правоохоронців.

Як розповіли сусіди чоловіка, собака проживав у нього понад два роки. За їхніми словами, власник часто залишав тварину прив’язаною на вулиці та проявляв до неї агресію.

За процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури міста Києва чоловіку повідомили про підозру у жорстокому поводженні з твариною, що спричинило її загибель.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до трьох років. 

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Законодавство України встановлює чіткі правила утримання поводження та транспортування тварин і передбачає адміністративну й кримінальну відповідальність за їх порушення. При цьому відповідальність поширюється не лише на власників домашніх тварин, а й на будь-яких осіб, які вчиняють жорстокі дії щодо безпритульних або диких тварин. 

Жорстоким поводженням вважаються дії або бездіяльність, які завдають тварині болю, страждань чи призводять до травмування, каліцтва або загибелі. Повний перелік таких дій наведено в Законі України «Про захист тварин від жорстокого поводження».

Якщо жорстоке поводження не спричинило тілесних ушкоджень, каліцтва чи загибелі тварини, винна особа може бути притягнута до адміністративної відповідальності. За такі дії передбачено штраф від 3 400 до 5 100 гривень. За повторне порушення протягом року, вчинення правопорушення щодо кількох тварин або групою осіб штраф становить від 5 100 до 8 500 гривень. Також може застосовуватися адміністративний арешт на строк до 15 діб. 

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суд прокуратура Київ підозрюваний тварини

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