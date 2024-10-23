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У податковій нагадали підстави для нарахування земельного податку

23:48, 23 жовтня 2024
В Україні є сім підстав для нарахування земельного податку — ДПС.
У податковій нагадали підстави для нарахування земельного податку
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Головне управління державної податкової служби у Київській області нагадало підстави для нарахування земельного податку.

Згідно з п.286.1 ст,286 ПКУ підставою для нарахування земельного податку є:

а) дані державного земельного кадастру;

б) дані Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;

в) дані державних актів, якими посвідчено право власності або право постійного користування земельною ділянкою (державні акти на землю);

г) дані сертифікатів на право на земельні частки (паї);

ґ) рішення органу місцевого самоврядування про виділення земельних ділянок у натурі (на місцевості) власникам земельних часток (паїв);

д) дані інших правовстановлюючих документів, якими посвідчується право власності або право користування земельною ділянкою, право на земельні частки (паї);

е) дані Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих рф, визначеного у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку.

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ДПС

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