Бив цивільну дружину та виганяв з її квартири — киянина покарали за домашнє насильство

Чоловік постійно ображав жінку нецензурними словами, бив її та виганяв з її ж квартири, змушуючи просити прихисток у сусідів.

У Києві засудили домашнього тирана, який знущався над цивільною дружиною і навіть виганяв її з власної квартири, повідомляє Київська обласна прокуратура.

40-річний киянин постійно бив та ображав співмешканку, через що вона була змушена просити прихисток у сусідів або перебувати тривалий час на вулиці.

Під час досудового розслідування до чоловіка за клопотанням прокурорів судом виносились заборони перебувати в місці спільного проживання з потерпілою від домашнього насильства, заборони наближатися на менш ніж 500 метрів до місця проживання жінки, заборона писати та дзвонити їй або спілкуватися через інших людей.

Застосовані заходи забезпечили припинення подальших протиправних дій з боку кривдника відносно жінки.

Відомо, що чоловік зловживав алкогольними напоями, неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності за вчинення домашнього насильства та перебував на обліку в поліції у категорії «кривдник».

У 2023 році він був засуджений за крадіжку на 3 роки та 6 місяців із застосуванням іспитового строку терміном 2 роки. Однак, враховуючи, що в цей час він вчиняв домашнє насильство, суд призначив йому покарання у вигляді 3 років 7 місяців позбавлення волі з урахуванням попередньої судимості.

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