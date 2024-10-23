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Народну депутатку Ірину Кормишкіну взяв на поруки голова фракції

17:41, 23 жовтня 2024
За нардепку поручилися Давид Арахамія та Віталій Ким.
Народну депутатку Ірину Кормишкіну взяв на поруки голова фракції
Джерело фото: gordonua.com
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Народну депутатку від фракції «Слуга Народу» Ірину Кормишкіну (раніше Аллахвердієву) відпустили на поруки.

«ВАКС застосував до чинної народної депутатки запобіжний захід у вигляді особистої поруки. Поручителями стали нардеп Давид Арахамія та голова Миколаївської ОВА Віталій Кім», – пише Transparency International Ukraine.

Крім того, на нардепку поклали низку обов'язків, зокрема – здати закордонні паспорти.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», НАБУ і САП 17 жовтня повідомили про підозру у незаконному збагаченні чинній народній депутатці України.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Вищий антикорупційний суд зобов’язав Генпрокурора відкрити кримінальне провадження стосовно можливого незаконного збагачення нардепки від «Слуги народу» Ірини Аллахвердієвої.

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