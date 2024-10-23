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КСУ перевіряє конституційність приписів про застосування прожиткового мінімуму як розрахункової величини для обчислення виплат

18:21, 23 жовтня 2024
На думку авторів клопотань, унаслідок застосування пункту 3 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України фактично зменшено розмір доплати до пенсії порівняно з раніше встановленими.
КСУ перевіряє конституційність приписів про застосування прожиткового мінімуму як розрахункової величини для обчислення виплат
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У середу, 23 жовтня, Другий сенат КСУ на відкритій частині пленарного засідання у формі письмового провадження розглядав справу за конституційними скаргами Сарнавського Ігоря Миколайовича, Фалендиш Світлани Миколаївни щодо відповідності Конституції України пункту 3 розділу ІІ „Прикінцеві та перехідні положення“ Закону України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України“ від 6 грудня 2016 року № 1774–VІІІ (далі–Закон).

Суддя-доповідач у цій справі Олег Первомайський зазначив, що зазначені конституційні провадження були об’єднані в одне провадження з огляду на однаковий предмет розгляду.

Заявники звернулися до Конституційного Суду України з клопотаннями  перевірити на відповідність статтям 1, 3, частині другій статті 6, частині другій статті 8, статті 16, частині другій статті 19, статтям 21, 22, частинам першій, другій статті 24, частинам першій, четвертій статті 41, частинам першій, третій статті 46, частині першій статті 50 Конституції України пункт 3 розділу ІІ „Прикінцеві та перехідні положення“ Закону.

Пунктом 3 розділу ІІ „Прикінцеві та перехідні положення“ Закону встановлено, що „мінімальна заробітна плата після набрання  чинності цим Законом не застосовується як розрахункова величина  для  визначення посадових окладів та заробітної плати працівників та інших виплат, крім розрахунку щорічного обсягу фінансування статутної діяльності політичних партій.

До внесення змін до законів України щодо незастосування мінімальної заробітної плати як розрахункової величини вона застосовується у розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на 1 січня календарного року, починаючи з 1 січня 2017 року“.

На думку авторів клопотань, унаслідок застосування пункту 3 розділу ІІ „Прикінцеві та перехідні положення“ Закону фактично зменшено розмір доплати до пенсії порівняно з раніше встановленими статтею 39 Закону України „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи“ від 28 лютого 1991 року  № 796–XII виплатами, що свідчить про порушення права власності. Скаржники також зазначають, що оспорювані приписи Закону порушують принцип юридичної визначеності як складову верховенства права, рівність у правах тому є дискримінаційними.

Суддя також поінформував, що у провадженні Суду перебуває низка справ, що стосуються того самого питання.

У цій справі Суд перейшов до закритої частини пленарного засідання.

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