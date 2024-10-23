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Чотирьох суддів Київського апеляційного суду тимчасово відсторонено від здійснення правосуддя

17:45, 23 жовтня 2024
Друга Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя ухвалила рішення про притягнення цих суддів до дисциплінарної відповідальності.
Чотирьох суддів Київського апеляційного суду тимчасово відсторонено від здійснення правосуддя
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Вища рада правосуддя повідомляє, що суддів Київського апеляційного суду В’ячеслава Дзюбіна, Ігоря Паленика, Віктора Глиняного та Юрія Сливу тимчасово відсторонено від здійснення правосуддя на підставі рішення Другої Дисциплінарної палати ВРП. 

Рішення про притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності та застосування до них дисциплінарного стягнення у виді подання про звільнення з посади ухвалила Друга Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя 23 жовтня.

Згідно із частиною сьомою статті 49 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» і частиною другою статті 62 Закону України «Про Вищу раду правосуддя», враховуючи рішення, ухвалене Другою Дисциплінарною палатою Вищої ради правосуддя 23 жовтня 2024 року, суддів Київського апеляційного суду відсторонено від здійснення правосуддя.

Зазначається, що у разі ухвалення органом, що розглядає справи про притягнення до дисциплінарної відповідальності суддів, рішення про застосування до судді дисциплінарного стягнення у виді подання про звільнення судді з посади такий суддя автоматично тимчасово відстороняється від здійснення правосуддя до ухвалення рішення про його звільнення з посади Вищою радою правосуддя. 

Судді вважаються тимчасово відстороненими від здійснення правосуддя без ухвалення Вищою радою правосуддя окремого рішення.

Строк дії відсторонення суддів від здійснення правосуддя – до ухвалення ВРП рішення про їх звільнення з посади або скасування рішення Дисциплінарної палати.

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суддя ВРП

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